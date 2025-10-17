日産「新型ティアナ」初公開！ 斬新フロントマスク×最先端のインテリア採用！ 初のPHEVセダン「新型N6」とともに25年内に中国で発売！

斬新フロントマスク×最先端のインテリア採用！

日産の中国合弁会社である東風日産乗用車公司（DFN）は2025年10月16日、新型「ティアナ」と新型「N6」を初公開しました。

日産の中国事業を祝うイベントで披露された両セダンは、2025年内に中国で発売される予定です。

中国仕様の日産「新型ティアナ」

これまでティアナは、中国市場では、プレミアムな快適性を提供する洗練されたセダンとして高く評価されてきました。

そして新型ティアナはこの伝統を維持しながら、新デザインを採用。先進的なインテリジェントコネクティビティ機能を採用し、中国の内燃機関（ICE）車として初めてファーウェイの「HarmonySpace5.0」スマートコックピットを搭載しています。

シャープでエレガントなエクステリアは、プレミアム感と洗練された美しさを表現し、インテリアにはファーウェイの「HarmonySpace5.0」スマートコックピットとHuawei “SOUND”オーディオシステムを採用することで、多彩なインテリジェント機能による高い快適性を提供します。

一方の新型N6は、日産初のPHEVセダンとして新開発されたモデル。

好評を博している電気自動車（EV）「N7」と同様に、DFN独自の新エネルギー車（NEV）技術アーキテクチャーを採用し、1.5リッターエンジンと21.1kWhのLFPバッテリーを搭載しました。

ボディサイズは、全長4831mm×全幅1885mm×全高1491mm、ホイールベースは2815mmとし、エレガントなシルエットと広々とした室内空間を両立しています。

外観はVモーションデザインのシグネチャーグリルや、前後に配した表情豊かなLEDライトが特徴的で、流麗で有機的なラインが自信と躍動感を表現。流線形のスタイルでありながら、中国のファミリー層が求める信頼性や知性、快適性を満たす広々とした室内空間を実現しました。

この新型N6の詳細は、今後数週間以内に発表される見込みです。

※ ※ ※

日産のCEOであるイヴァン エスピノーサ氏は「私たちは経営再建計画Re：Nissanで、日産が提供する価値を再定義していきます。日産の核となる強みを強化し、ブランドの鼓動を高鳴らせ、人々にワクワクと信頼を提供する商品を生み出します。そして、より明確に焦点を絞った商品戦略を通じて、より強固なブランドを築き、お客さまへの新たなコミットメントを追求します。日産はこの変革を、スピードと技術の先進性、顧客インサイトで世界の自動車業界をリードする中国市場において強力に推進しています」とコメント。

さらに、「日産と東風汽車の合弁会社は、中国独自のお客さまニーズに対応して商品開発を現地化し、イノベーションを加速させています。日産は中国市場をグローバル戦略の重要な柱と位置付けており、私たちのチームは今後、中国でさらに電動化を加速し、NEV車のラインナップを強化していきます。中国はNEV車の開発と将来予定される輸出を通じて、日産の成長へ大きく貢献していきます。私たちは合弁会社と共に、未来のモビリティを形作っていきます」と述べています。

日産はグローバルな商品戦略を通じて、多様なパワートレインの選択肢を用意し、最適な市場に最適なタイミングで投入していくとし、中国ではこの戦略に基づき、先進的なICE車、ハイブリッド、革新的なEVが市場に導入されることになります。