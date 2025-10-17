付き合う上で「絶対に守ってほしいこと」９パターン
女性は、長くつき合っていきたいからこそ、彼氏に対して、これだけは守ってほしいと感じていることがあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考に、「彼氏とつき合ううえで『これだけは守ってほしい』と思うこと９パターン」をご紹介いたします。
【１】仕事でもないのに、ほかの女性と二人きりで会うなどの浮気をしない
「これは当然。じゃなければ別れるしかない」（２０代女性）という意見が多く寄せられました。彼女との関係を壊したくなければ、女性との交遊は控えたり、不安がられる行動は避けたほうがいいでしょう。
【２】軽々しく、「別れよう」と言わない
「ささいなことからのケンカでも、別れを切り出されるだけで、あとに引けなくなる」（２０代女性）というように、女性は冗談でも「別れよう」と言ってほしくないようです。興奮のあまり、思わず口にしてしまったら、すぐに「ごめん、本音じゃない」などのフォローをしましょう。
【３】「あの子は優しい」「料理が上手」などと、ほかの女性と比べない
「なんで私とつき合ってるの？と思う」（２０代女性）と、不安やプレッシャーを感じる女性は少なくないようです。彼女にもっと向上してほしい部分があれば、ほかの女性を引き合いに出すのではなく、「もっと優しくして！」「手料理をもっと食べたい」などの要望を具体的に伝えるといいかもしれません。
【４】１日の行動を聞くなどの束縛をしない
「うざい…」（１０代女性）というように、「束縛はイヤ」という声が多く寄せられました。彼女を好きすぎて、行動が気になるのはわかりますが、「今なにしてる？」「男と一緒じゃないよね？」などと、しつこく連絡をすると、彼女に幻滅されるかもしれないので注意しましょう。
【５】仕事や趣味が忙しくても、放ったらかしにしない
「つき合っているんだから、私を忘れないでほしい…」（２０代女性）というように、あまりに長期間放っておかれると寂しくなる女性が多いようです。自分の都合で彼女に会えない時間が続くなら、まめに電話やメールをして、彼女の不安を取り除く努力を忘れずにしましょう。
【６】携帯電話を勝手に見ない
「やましいことはないけど、なんか探られている感じがする」（１０代女性）と、彼氏に信用されていないと感じる女性が多いようです。たとえ、彼女に浮気疑惑があったとしても、彼女の目を盗んで携帯を見るのはやめましょう。どうしても見たいなら、彼女に「見てもいい？」と許可をとったり、自分の携帯も見せるといいかもしれません。
【７】自分にとって都合のいい嘘ばかりをつかない
「信頼できなくなる」（２０代女性）というように、嘘をつかれると、あとあとの二人の関係にヒビが入るきっかけにもなりかねません。彼女との仲をキープしたいなら、嘘をつくことはやめましょう。どうしても嘘をつかなければいけないなら、突らぬき通す覚悟が必要です。
【８】デートの約束をドタキャンしない
「楽しみにしているのに、裏切られた気がする」（２０代女性）と、彼氏にぞんざいに扱われていると感じるドタキャンはやめてほしい女性が多いようです。約束をしていて、どうしても都合が悪くなった場合は、早めに知らせたり、代替日を提案するといいでしょう。
【９】「ゴメンね」「ありがとう」をちゃんと言う
「親しき仲にも礼儀あり」（３０代女性）というように、きちんと謝罪や感謝の気持ちは言葉にして伝えてほしいようです。照れくさいと思わずに、ケンカしたあとや何かをしてもらったあとは、言葉にして気持ちを伝えるように心がけてみてください。
ほかにも、彼女に「これだけは守って！」と言われたことがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
【１】仕事でもないのに、ほかの女性と二人きりで会うなどの浮気をしない
「これは当然。じゃなければ別れるしかない」（２０代女性）という意見が多く寄せられました。彼女との関係を壊したくなければ、女性との交遊は控えたり、不安がられる行動は避けたほうがいいでしょう。
「ささいなことからのケンカでも、別れを切り出されるだけで、あとに引けなくなる」（２０代女性）というように、女性は冗談でも「別れよう」と言ってほしくないようです。興奮のあまり、思わず口にしてしまったら、すぐに「ごめん、本音じゃない」などのフォローをしましょう。
【３】「あの子は優しい」「料理が上手」などと、ほかの女性と比べない
「なんで私とつき合ってるの？と思う」（２０代女性）と、不安やプレッシャーを感じる女性は少なくないようです。彼女にもっと向上してほしい部分があれば、ほかの女性を引き合いに出すのではなく、「もっと優しくして！」「手料理をもっと食べたい」などの要望を具体的に伝えるといいかもしれません。
【４】１日の行動を聞くなどの束縛をしない
「うざい…」（１０代女性）というように、「束縛はイヤ」という声が多く寄せられました。彼女を好きすぎて、行動が気になるのはわかりますが、「今なにしてる？」「男と一緒じゃないよね？」などと、しつこく連絡をすると、彼女に幻滅されるかもしれないので注意しましょう。
【５】仕事や趣味が忙しくても、放ったらかしにしない
「つき合っているんだから、私を忘れないでほしい…」（２０代女性）というように、あまりに長期間放っておかれると寂しくなる女性が多いようです。自分の都合で彼女に会えない時間が続くなら、まめに電話やメールをして、彼女の不安を取り除く努力を忘れずにしましょう。
【６】携帯電話を勝手に見ない
「やましいことはないけど、なんか探られている感じがする」（１０代女性）と、彼氏に信用されていないと感じる女性が多いようです。たとえ、彼女に浮気疑惑があったとしても、彼女の目を盗んで携帯を見るのはやめましょう。どうしても見たいなら、彼女に「見てもいい？」と許可をとったり、自分の携帯も見せるといいかもしれません。
【７】自分にとって都合のいい嘘ばかりをつかない
「信頼できなくなる」（２０代女性）というように、嘘をつかれると、あとあとの二人の関係にヒビが入るきっかけにもなりかねません。彼女との仲をキープしたいなら、嘘をつくことはやめましょう。どうしても嘘をつかなければいけないなら、突らぬき通す覚悟が必要です。
【８】デートの約束をドタキャンしない
「楽しみにしているのに、裏切られた気がする」（２０代女性）と、彼氏にぞんざいに扱われていると感じるドタキャンはやめてほしい女性が多いようです。約束をしていて、どうしても都合が悪くなった場合は、早めに知らせたり、代替日を提案するといいでしょう。
【９】「ゴメンね」「ありがとう」をちゃんと言う
「親しき仲にも礼儀あり」（３０代女性）というように、きちんと謝罪や感謝の気持ちは言葉にして伝えてほしいようです。照れくさいと思わずに、ケンカしたあとや何かをしてもらったあとは、言葉にして気持ちを伝えるように心がけてみてください。
ほかにも、彼女に「これだけは守って！」と言われたことがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）