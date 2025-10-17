【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「HG VF-31E ジークフリード（チャック・マスタング機）」や「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースではマクロスの展示エリアが設けられており、「HG VF-31E ジークフリード（チャック・マスタング機）」が初お披露目となっているほか、「マクロスF」のプラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」や、参考展示として「VF-31F ジークフリード」の姿も確認することができる。

【HG VF-31E ジークフリード（チャック・マスタング機）】【HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）】【VF-31F ジークフリード】

(C)2015 BIGWEST

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS