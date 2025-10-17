◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦を制して３連勝。これまでＭＬＢの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗とした場合は４１チーム中４０チームが突破しており、２年連続ワールドシリーズ進出の確率は９７・６％となった。

２点リードの９回にはポストシーズン（ＰＳ）で守護神を務める佐々木朗希投手（２３）が登板。３者凡退でＰＳに入って３セーブ目を挙げた。今シリーズ第１戦では２―０の９回にマウンドに上がって２アウトを奪ったが、２四球と１安打で１点を失って降板。マイナーを含めて９度目の救援登板で初めて失点し、セーブ失敗に終わったが、雪辱を果たした。

試合後、ロバーツ監督は「彼の成長は決して一直線ではなかったと思う。自分を見つめ直し、健康を取り戻し、そして再び２０２５年の我々のチームの戦力として存在感を示すところまで戻ってきた。４月や５月の時点で、誰も彼が今のこの役割を担うことになるとは予想していなかった。だからこそ、ここまでたどり着いた朗希を本当に称えたい。彼自身、２０２５年を振り返った時に、誇りを持って思い返すことができる年になるだろう」と称賛した。