◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で２点リードの９回からリリーフ登板し、３者凡退で完璧に抑えてＰＳ３セーブ目を挙げた。

先頭ボーンは三遊間への深い打球となったが、ベッツが華麗なジャンピングスローで遊ゴロ。６番フリリックは、内角直球で遊飛に打ち取ると、続くダービンは空振り三振で締めた。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。ドジャースは３連勝を飾り、２年連続ＷＳ進出に王手を掛けた。

今季ドジャースに加入した佐々木は、レギュラーシーズンでは本拠地で３試合に登板し、０勝１敗、防御率４・３８としており、「メジャー開幕してから、特にドジャースタジアムではなかなか思うようなピッチングができない中で、いいイメージがこの球場にはそんなになかった」と率直な思いを吐露。だがポストシーズンでは救援ながらここまで３試合で、計５イニング無失点となった。試合後には本拠地からは「ローキ！」「ローキ！」と朗希コールの大歓声がわき起こり、佐々木は「リリーフで復帰して自分のパフォーマンスを出せるようになってから、徐々に見える景色も変わってきてる。そこらへんは、すごく来年に繋がるのかな」と感慨深げだった。