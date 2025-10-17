◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦を制して３連勝。これまでＭＬＢの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗とした場合は４１チーム中４０チームが突破しており、２年連続ワールドシリーズ進出の確率は９７・６％となった。

「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は初回先頭の第１打席で右翼線へ三塁打を放ち、ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。地区シリーズ以降の７試合では初の長打で勝利に貢献。１７日（同１８日）の第４戦には二刀流出場の予定だ。

試合後、ロバーツ監督は「彼はきっと（スランプから）抜け出すよ」と“予言”し、「彼は今でも非常に大きな存在だ。今は投手陣が素晴らしい投球をしていて、守備もとてもいい。もちろん翔平は本人が望むような結果も、我々が期待するような結果も出せていないが、彼がこのチームの中でどれだけ重要な役割を果たしているのかは変わっていない」と話した。

「彼はユニコーンのような存在。どうやってそれをこなしているのか、正直分からない。彼の一日は全て分単位で管理されている。それほど準備が綿密なんだよ。前回の登板（フィリーズ戦）でも６回を投げて３失点といい内容だった。明日もきっといい投球をしてくれると期待しているし、打撃でもいいパフォーマンスを見せてくれるだろう」と話した。