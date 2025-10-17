【難読漢字】「矜持」って読めますか？ 読めたらカッコいい！あなたの教養が試される

あなたは読めますか？

突然ですが、「矜持」という漢字読めますか？

小説やニュースなど、やや硬い文章で目にすることがありますが、自分の信念や誇りを表現する、とても格好良い言葉です。

気になる正解は……

「きょうじ」でした！

「矜持」の意味は、自分の能力や品格、信念を優れたものとして誇る気持ち、つまり自負心やプライドを指します。単に自信があるというだけでなく、内面からくる揺るぎない誇りや、それに基づく節度ある態度を伴うニュアンスがあります。

「矜持」の「矜（きょう）」という字には「ほこる」という意味があり、「持（じ）」は「たもつ」ことを意味します。この二つが合わさって、自己の誇りを保ち続けるという強い意志を示す言葉になっています。

例文としては、「彼はプロの料理人としての矜持をかけて、最高の料理を作り上げた」「その態度は、まさに指導者としての矜持を感じさせるものだった」のように使われます。

ちなみに、「きょうじ」という正しい読み方とは別に「きんじ」という慣用読みも広く使われていますが、本来の読み方は「きょうじ」です。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えて、ご自身の仕事や生き方に対する誇りを表現する言葉として使ってみてはいかがでしょうか。

【難読漢字】「乍ら」って読めますか？ 毎日使っているはず…