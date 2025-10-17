【難読漢字】「矮小」って読めますか？ 学術的な文章でよく見ますね....

あなたは読めますか？

突然ですが、「矮小」という漢字読めますか？

日常会話ではあまり使われませんが、科学や文学などで時折見かける言葉です。「わいしょう」以外の読み方を考えてしまう方もいるかもしれませんね。

気になる正解は……

「わいしょう」でした！

「矮小（わいしょう）」の意味は、「丈が低く、形が小さいこと」または「規模が小さいこと、つまらないこと」です。漢字の「矮（わい）」には「背が低い」「小さい」という意味があり、「小さい」を意味する「小」と組み合わさることで、その小ささを強調しています。

この言葉は、物理的な小ささだけでなく、思想や考え方の「取るに足らない小ささ」を表す比喩としても使われます。

例文としては、物理的な小ささを指す場合で「矮小な体に不釣り合いな大きな夢を持っていた」、比喩的な意味で「問題を矮小化して捉えるべきではない」「彼の考え方はあまりに矮小だ」のように使われます。

「わいしょうか（矮小化）」という形で使われることも多く、見聞きする機会が増えるかもしれません。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

