世界は2090年まで「人口ボーナス期」…世界人口の増加で「儲かる会社」7社を実名公開

少子化・人口減がますます進む日本だが、世界全体を見れば、人口は爆発的に増加している。言ってみれば、世界は今、「人口ボーナス期」まっただ中なのだ。公認会計士・税理士で、著書に『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』がある永江将典氏に、世界人口が増えることで恩恵を受ける、代表的な会社を挙げてもらった。

「人口ボーナス期」の波に乗れ

前編記事では「人口ボーナス期」についての説明から、その波に乗る方法について見てきました。

投資にはリスクがつきものですが、そのリスクを極力避けるためにも、「人口増→経済成長」という波に乗る国の会社へ投資するメリットがお分かりいただけたことと思います。

ここで国連が発表した、「世界人口推計2024年版」からデータをご紹介しましょう。

世界人口は、2024年時点では82億人です。これが2050年には97億人、2080年代半には103億人になる見込みとなっています。

世界の人口ボーナス期は国によって異なり、2090年代まで続くという予測もあります。

なおアメリカは先進国の中で唯一、人口が増加しています。S&P500が過去30年の間に10倍以上になったのも、人口ボーナス期の波、そして経済発展の波に乗ったからにほかなりません。

ただ、残念ながら日本の人口は減少しています。ですので日本だけを見ていると、投資への気持ちが萎縮しがちなのも、無理はありません。

私自身、日本しか知らなかった20代の頃は投資にさほど意欲的でもなく、結果も出ていませんでした。後年人口が増えている海外の国へ行く機会が増えてから、投資への意欲が強くなったという経験があります。

世界の人口はまだまだ増加します。あなたにもこのチャンスに、ぜひ人口ボーナス期の波に乗ってほしいと思います。

世界人口の増加で今後も期待できる企業

ここで世界人口が増えることで「儲かる会社」をご紹介しましょう。

知名度があり、倒産リスクも低いと思われる会社をピックアップしてみました。

すでに大きな企業が多いので、インドやインドネシアの株ほどは上がらないでしょうが、その分リスクも低めで、初心者の方でも比較的安心して選べると思います。

・ネスレ（Nestllé）

食品・飲料業界のリーダーであり、世界中で製品を展開しています。人口増加にともなう食料需要の増加が期待されます。

・プロクター・アンド・ギャンブル（P&G：Procter & Gamble）

日用品メーカーとして、世界各地で消費財を提供しています。人口増加により、生活必需品の需要が拡大するでしょう。

・ユニリーバ（Unilever）

多国籍消費財メーカーであり、食品や家庭用品、パーソナルケア製品を提供しています。今後は、新興国市場での需要増加が見込まれます。

まだある「世界人口増」で儲かる会社

・ウォルマート（Walmart）

世界最大の小売業者であり、幅広い商品を提供しています。人口増加にともなう消費者数の増加が、売上に寄与する可能性があります。

・ペプシコ（PepsiCo）

飲料やスナック菓子を世界中で販売していて、人口増加により市場が拡大することが期待できます。

・ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson & Johnson）

医薬品や医療機器、消費者向け製品を提供し、医療需要の増加が期待されます。

・コカ・コーラ（The Coca-Cola Company）

世界的な飲料メーカーであり、人口増加にともなう飲料需要の増加が見込めます。

これらはあくまで今現在の、私見による一例です。

最終的にはあなた自身の判断で選ぶことが大切ですので、日頃から情報収集を繰り返しながら、検討してほしいと思います。

