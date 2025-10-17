日本屈指の温泉街・群馬県草津町を襲った“レイプ騒動”にようやく終止符が打たれた。町長にレイプされたと告発した新井祥子元町議に対し、前橋地裁が9月29日に虚偽告訴と名誉毀損の罪で下した懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が、この10月15日に確定したのだ。全面勝訴を勝ち取った黒岩信忠町長に話を聞いた。

【写真を見る】「町長にレイプされた」と告発した新井祥子元町議

黒岩町長：彼女が私と性的関係を持ったというウソの告白が記された電子書籍が出版されたのが2019年11月でしたから、もうすぐ丸6年ということになります。いや、本当に長かった。

――あるライターが書いた電子書籍「草津温泉 漆黒の闇5」の中には《私 新井祥子は平成27年1月8日、町長室にて黒岩信忠町長と関係を持ちました。以上のことを、深く反省し、告白いたします》との自筆の告発文が掲載されていた。

日本屈指の温泉街として知られる群馬県草津市

黒岩町長：当時、ある議員が教えてくれたんです。「何を冗談言ってるんだ」と言うと、本文を読み上げてくれたんです。その瞬間、これは大変なことになると思いました。

――書籍にはこうもあった。《実際には、この町では女性はまるで“モノ扱い”です。有力者や宿の主人の愛人になるというのも昔からよくあることですし、愛人になれば、湯畑周りのいい場所にお店を持たせてもらえるとか……。女性の方にも問題はあるのかもしれませんが、そうせざるを得ない雰囲気がこの町にはあります》

黒岩町長：すぐに地元の長野原警察署に連絡をすると刑事課長が来てくれまして、これは明らかな名誉毀損になるとおっしゃるので被害届も提出しました。

――当然ながら警察は、事実かそうでないかを確認する必要がある。

世界中で報じられた町長

黒岩町長：もちろんです。自分に非があるようならわざわざ警察に連絡しませんから。そして顧問弁護士にも連絡し、民事・刑事の手続きをするようにお願いしました。さらに、新聞社に知り合いの記者がいたものですから、数社に連絡をして事情を話しました。みんな驚いていましたが、大事になってからでは遅いと思い、こちらから電話したんです。これらは、書籍の内容を知ってから1時間以内に行いました。

――町長の初動は早かったが、それでも丸6年を費やすことになった。

黒岩町長：新井氏の議会での発言などが問題となり、彼女の住民投票によるリコール（解職要求）が有効投票の9割以上の賛成で成立しました。しかし、新井氏が会見を行ったり、フェミニストと言われる人たちが彼女を支援したりする中で、私のみならず草津町のイメージがどんどん悪くなっていったんです。決定的だったのは日本外国特派員協会での会見でしょうね。

――20年12月18日、新井元町議は海外メディアの前で会見に応じた。

黒岩町長：アメリカではニューヨーク・タイムズをはじめとする5大紙、イギリスではガーディアンなどが報じ、フランスからはわざわざ草津まで記者が取材に来ました。そして「日本には日常的に性暴力を繰り返す政治家がいる」とされてしまったのです。

――騒動は草津町にも広がっていった。

フェミニストたちが集結

黒岩町長：町議会の傍聴席には、拡声器を持った女性たちが来ていました。さすがに議場で拡声器は使いませんでしたが、外に出ると「町長出てこい！ 辞めろ！」とやっていました。それがうるさいと住民が通報して、警察が出動したこともありました。草津の象徴でもある湯畑でも、新井元町議を中心に「セカンドレイプの町 草津」なんてプラカードを持ったフラワーデモが行われました。業者に調べてもらったことがあるのですが、この件に関するネット上の書き込みは36万件にも及んでいたそうです。女性学を奉じる大学教授からは「女性の勇気ある告発を封じるのは人権侵害」とも批判されました。

――フェミニズム論で名高い東京大学名誉教授の上野千鶴子氏も急先鋒の一人だった。上野氏は、全国の議会関係者が読む雑誌「地方議会人」の巻頭言にこう書いた。

《草津町の新井議員が町長のセクハラを公表したことで与党議員が立ち上がり、リコール運動を実施、新井祥子議員は失職した。やるべきことが間違っているであろう。最初に第三者を交えた調査委員会を立ち上げ、事実の究明を行い、事実なら加害者を処分することだ、それなのに被害者を議会から追い出すとは本末転倒だ》

黒岩町長：明らかに私が加害者であるという前提で書かれていました。事実ではないことがどんどん作り上げられていくことが恐ろしかった。役場には爆破予告、新井氏のリコールに賛成した町議には殺害予告も届き、警察が警備についてくれるようになりました。

――不思議なことに、新井元町議はこの期に及んで、町長を訴えようとはしなかった。

黒岩町長：「町長から性被害を受けたというなら訴えなさい」と言っても、「訴える気はない。忙しくてそんな時間はない」と言っていたんです。

――ところが、21年11月、新井元町議は町長を強制わいせつの疑いで前橋地検に告訴したのだ。

上野千鶴子・東大名誉教授の謝罪

黒岩町長：支援団体の中には法律に詳しい方もいるのでしょう。彼女が被害を受けたと主張していたのが15年1月ですから、強制わいせつの公訴時効が迫っている。それまでに訴えないとまずいとけしかけられたのかもしれませんね。

――結局、それが徒となった。わずか4日後に元町議の訴えは不起訴となり、逆に虚偽告訴で起訴されることになったのだ。元町議が犯行の直前までを録音したとするボイスレコーダーを検察が解析したところ、犯行時刻に及んでも雑談しか録音されていなかったことが判明した。町長の犯行を裏付ける証拠だったはずのボイスレコーダーが、逆に元町議のウソを証明してしまったのだ。

黒岩町長：その後、私が訴えていた民事訴訟で新井氏が虚偽を認めたこともあり、フェミニストたちの動きが変わってきました。上野先生からも謝罪文が届きました。

――上野氏が謝罪とは珍しい。もっとも、雑誌で非難したのなら、謝罪文を公表してもいいと思うが。

黒岩町長：大変申し訳なかった、と。それで私のほうから「そこまでおっしゃっていただけるのなら、町長として受け入れます」といった返事をしたんです。すると「海のように心の広い人だ」との返事をいただきましたよ。

――昨年の衆院選に国民民主党から東京4区に出馬して落選した井戸正枝氏も町長を誹謗中傷した一人だった。

謝らないフェミニスト

黒岩町長：虚偽の告発であったことが明らかになった後、彼女は直接、草津に来て「申し訳なかった」と言ってくれました。彼女が町長室を出て20分くらいすると玉木雄一郎代表から電話が入り、「今、井戸から聞きました。党首として公認した候補者が町長と草津の皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びします」と。支援団体の一般社団法人Springの人たちも謝罪に来るそうです（註・10月15日に草津役場を訪れ謝罪）。謝ってくれればいいんですよ。

――ネット上には「町長は甘いんじゃないか」「フェミニストは謝らない」といった声も上がっている。

黒岩町長：事件はもう6年前ですから、名誉毀損などは公訴時効なんですよ。いまさら訴えることもできませんし、町長職は忙しいんです。なにより、こんな事件に振り回されたくないんです。だからといって、会うつもりはない人もいますよ。

――誰だろうか。

黒岩町長：例えば、フェミニストの北原みのり氏。彼女は犯行現場とされるガラス張りの町長室も見て、そこでの犯行が不可能なことを確認していますが、それでも非難を続けていました。ネット情報などに乗せられた人とは違いますからね。そういう人とは会うつもりはありません。

――北原氏が「AERA DIGITAL」に連載する「おんなの話はありがたい」には今も「まるで現代の魔女狩り？ 性被害を訴えた草津町議会女性議員へのリコール」と題した記事が掲載されているが、裁判の結論が出た今は言及がないようだ。また、町長を誹謗した者の中には、社民党の福島瑞穂党首や大椿裕子副党首もいる。

黒岩町長：何も言ってきませんが、会うつもりはありません。私も政治家の端くれですけど、ああいう人たちが国政政党の党首と副党首なんて恥ずかしいですね。全国フェミニスト議員連盟もそう。ひどい人たちですよ。草津町はめちゃくちゃになりましたし、私だって家庭崩壊の危機でした。子どもだってわかりますよ、「間違ったらごめんなさい」ではないのでしょうか。

――なぜここまで騒ぎは大きくなってしまったのだろう。

黒岩町長：あるマスコミ関係者から言われたのですが、草津町が有名だからではないかと。小さな町ですが、温泉地としては全国区の知名度がある草津なら叩き甲斐があると。

――海外メディアに対して抗議はしないのだろうか。

黒岩町長：抗議してもねえ、彼らは報道しないんじゃないですか。「町長が正しかった」ではつまらないですものね。

