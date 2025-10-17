不倫相手のSNSを特定！「鍵垢を見る方法」を上司が示唆｜助産師と不倫した夫の末路♯31 【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第31話をごらんください。

不倫相手について調べ始めた、課長。名前からすぐに、夫の不倫相手のSNSアカウントを見つけます…。

部下が夫の不倫に苦しんでいるのを見て、怒りが込み上げている様子の課長…。正義感の強く、人情深い人柄が伝わってきますね。

パソコンでSNSを検索し、あっという間にアカウントを見つけます。職業や住まい、一部ですが、顔がわかる写真もあり、本人のもので間違いなさそうです。

課長の仕事が早すぎて、おどろく まい…。ですが、このアカウントにはカギがかかっているようですね。

カギ付きのアカウントを見ても、課長は余裕の表情です。一体、どうやって投稿を見るつもりなのでしょうか。

「真実を暴く」と言い切る、課長…。まいは、最強の助っ人を味方につけましたね！夫の不倫を暴くまでの、一部始終が気になります。

「迷惑をかけない人なんかいない」

ぽん子さんのブログにて掲載中の本作。まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

