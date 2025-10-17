戸谷公人さん、妻・りなさんの第1子妊娠を報告「自覚を持ち日々精進」 『仮面ライダーディケイド』で海東大樹／仮面ライダーディエンド役
『仮面ライダーディケイド』（2009）海東大樹／仮面ライダーディエンド役などで知られ、今年4月に結婚と芸能界引退を発表した戸谷公人さん（35）が16日、自身のXを更新。「この度新しい命を授かりました」と、妻のりなさんの第1子妊娠を報告した。
【写真】戸谷公人さんが演じた『仮面ライダーディケイド』の仮面ライダーディエンド
「ご報告!」と投稿すると「この度新しい命を授かりました。自分が父親になる実感はまだありませんが家庭を支える長として、自覚を持ち日々精進して参りたいと思います」と心境を伝えた。「それに伴いYouTube活動や配信活動は妻と相談しながら時には不定期になってしまう可能性がありますが夫婦二人三脚で引き続き頑張っていこうと思っていますので温かい目で見守って頂けたら幸いです」とつづった。
りなさんも「ご報告 この度新しい命を授かりました」とXを更新。「好きな食べ物が見るだけで無理になったり 好きじゃない食べ物が好きになったり 血圧もめちゃくちゃ低いし体の変化が凄いけど変わらず元気です」としながら「まだまだわからない事沢山あるのでまた配信などでアドバイス頂けると助かるし嬉しいです！」と呼びかけていた。
