◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 マリナーズ ― ブルージェイズ（2025年10月16日 シアトル）

マリナーズの2勝1敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は16日（日本時間17日）に行われ、ブルージェイズは過去サイ・ヤング賞3度受賞の通算221勝右腕マックス・シャーザー投手（41）が先発。MLB最多タイとなる6球団目でのポストシーズン（PS）出場で5回2/3を3安打4四死球5奪三振2失点と好投し、勝利投手の権利を得た。試合は6回を終えて5―2でブルージェイズがリードしている。

初回1死一、二塁のピンチは遊ゴロ併殺で脱出。2回、5番ネーラーにチェンジアップを右中間へ運ばれる先制2ランを浴びたが、チームは3回にA・ヒメネスの2ランなどで3―1と逆転。その裏、四球で歩かせた9番リバスをけん制で刺した。けん制でアウトにしたのは2016年8月以来9年ぶりで、今季60本塁打の2番ローリーもカーブで空振り三振に仕留めた。

4回には3番ロドリゲスと6番スアレスから三振を奪い、PS通算174奪三振としてロジャー・クレメンス（レッドソックスなど）を抜き歴代5位に浮上。5回は先頭打者を安打で出塁させたものの後続を絶った。2死後にシュナイダー監督がマウンドへ歩み寄った場面では厳しい顔で追い返し、1番アロザレーナからカーブで三振を奪うとグラブを叩いてほえた。6回2死から四球を与えて交代し、2番手左腕フルハーティが適時打を打たれて2失点となった。PSで勝利投手となればナショナルズ時代の19年ワールドシリーズ（WS）以来となる。

今季は右手親指の炎症で3カ月近く戦列を離れ、17試合で5勝5敗、防御率5.19。ヤンキースとの地区シリーズも首の痛みでロースターから外れており、登板は9月24日のレッドソックス戦以来だった。PSでは過去30試合（先発25）に登板して7勝8敗1セーブ、防御率3.78。19年にナショナルズをWS制覇へ導き、23年にもレンジャーズで世界一を経験していた。