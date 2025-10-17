シルクで毎日快適♡トレイン新作インナー「365日のシルク」登場

トレインが贈る新ブランド「３６５日のシルク」は、天然シルクを贅沢に使用したオールシーズン対応インナー♡ 冷えやすい現代女性のために、肌にやさしくフィットする柔らかさと高いストレッチ性を両立。腹巻やレギンス、アームカバーなど全5種類が揃い、日常の冷え対策やリラックスタイムにぴったり。春夏秋冬いつでも快適に過ごせる毎日使いのインナーです♪

天然シルクで肌に優しい毎日

「３６５日のシルク」は人の肌に最も近いタンパク質構造を持つ天然シルクを使用。冬は暖かく、夏は熱がこもりすぎず快適♡

コットン混紡で扱いやすく、耐久性も◎。柔らかな肌触りと高いストレッチ性で、毎日の冷えとりやルームウェアとしても活躍します。

ラインナップと価格情報

冷えとり腹巻

冷えとり腹巻パンツ

冷えとりレギンス

冷えとりレッグカバー

冷えとりアームカバー

ラインナップは全5種類。

お腹を包む「冷えとり腹巻」\2,420、腹巻付き3分丈「冷えとり腹巻パンツ」\3,850、重ね着にも便利な「冷えとりレギンス」\4,290。

そして、膝下を温める「冷えとりレッグカバー」\2,420、手元を優しく包む「冷えとりアームカバー」\2,640です。

公式オンラインショップや全国バラエティショップで発売中♪

一年中コツコツ冷えとりサポート

冷えは冬だけでなく、春夏秋冬一年中忍び寄ります。「３６５日のシルク」は、下腹部やおしり、手足まで優しく包み込み、オフィスや自宅、運動時でも快適♡

柔らかく伸びる素材で締め付け感が少なく、毎日着用しても心地よい。毎日の習慣に取り入れて、冷え知らずの体へ導きます。

365日快適♡シルクインナーで冷え知らず

トレインの「３６５日のシルク」は、天然シルクのやさしい肌触りと高い伸縮性で一年中快適♡

冷えとり腹巻、レギンス、アームカバーなど全5種類を揃え、日常やリラックスタイム、オフィスでの冷房対策まで幅広く活躍します。

公式オンラインショップや全国のバラエティショップで購入可能。毎日着るだけで、春夏秋冬の冷え対策が叶う、心地よいインナーです♪