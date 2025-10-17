¾®ÀôÇÀ¿åÁêà¥²¡¼¥à³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë°Õ¸«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ÖÀ¯¼£¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¡ÖÍ½»»¤ò¤Ä¤±¤¿¸å²¡¤·¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤...¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢ËÙ°æÍºÆó¤µ¤ó¤È¡£¥É¥é¥¯¥¨¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤ËÙ°æ¤µ¤ó¤Ë¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤³¤È¤È¤«¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤ÇºÇÂç¤Î²Ô¤®Æ¬¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¹ñ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÅÀî¤Ê¤ª¤½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ÅÀî¤Ê¤ª¤½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÙ°æÍºÆó¤µ¤ó(71)¤Èº©ÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ°æ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¿¶¶½¡¢¹ñ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤ÉÊ¸²½³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ëÊ¸²½Ä£Ä¹´±É½¾´¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤ò¸å²¡¤·¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÊÑ¤ÊË¡Î§ºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ËÙ°æ¤µ¤ó¤òÀ¯¼£¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¥ä¥À¡ª¡×¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬Âç³Ø»þÂå¤ËÀÐÈÄ½¸¤á¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹ñ¤Ï¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£ Í½»»¤ò¤Ä¤±¤¿¸å²¡¤·¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£