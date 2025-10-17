¡Ö¤Þ¤¿¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¸µºå¿À20¾¡º¸ÏÓà·ãÊÑá¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ë¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¾¯¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤â¡Ä
¡¡¥×¥íÌîµå¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°æÀî·Ä¤µ¤ó(46)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Þ¥È¥é¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿°æÀî¤µ¤ó¡£ºå¿À¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥³¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»ÔÀî¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºå¿À¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤êÁýÎÌ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ë¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö°æÀîÂÀ¤ê²á¤®¤ä¤¬¤Ê¡¼¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÔ¸×¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¤¬¡Ä¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¾¯¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°æÀî¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£2003Ç¯¤Ë¤Ï20¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢03Ç¯¤È05Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£06Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËMLB¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»2¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê12Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜµå³¦(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»95¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£