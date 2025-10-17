Å·¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ¡ÚÆüËÜ²è²È¤ÈÆî¹ñ¡¡Ê¡²¬»ÔÈþ½Ñ´ÛÆÃÊÌÅ¸¤è¤êå¡Û
¡¡Å·¤òÆÍ¤¯Ý§Ï±¼ù¡Ê¤Ó¤ó¤í¤¦¤¸¤å¡Ë¤ÎÊÂÌÚ¡£Çò¤¤±À¤¬ÀÄ¶õ¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤êÉâ¤«¤Ó¡¢¹õ¤¤±Æ¤¬ÀÖÅÚ¤ÎÆ»¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ü¤Ø¤ÈÍ¶¤¦Æ»¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤â¡¢ÎÐÅ©¤ëÇ®ÂÓ¤Î¿¢Êª¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÈËÌÐ¤·¡¢¡ÖÆî¹ñ¡×¤ÎÇ®¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂÅÄ»°Â¤¡Ê1883¡Á1967¡Ë¤ÏÊ¡²¬»Ô¤ÎÂçÌ¾¿Ò¾ï¾®¡Ê¸å¤ÎÂçÌ¾¾®¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢1897Ç¯¤Ë¸©Î©Ãæ³Ø½¤Í²´Û¡Ê¸½½¤Í²´Û¹â¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²è²È¤ò»Ö¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÂà³Ø¡£³Ø¹»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÂ¤Ç¾åµþ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Î¹ëÃÀ¤Ê¿Í´ÖÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢Ê¸Éô¾ÊÈþ½ÑÅ¸Í÷²ñ¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¯³èÌö¤·¡¢5Ç¯´Ö¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎ±³Ø¤«¤é¤Îµ¢ÅÓ¡¢1914Ç¯¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡ÊÆîÍÎ¡Ë¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ3Ç¯¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÏÂÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆîÍÎ¤Ï¡¢¡ÖÅ·¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Î¤Ç¤¤ë¡×ÅÚÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤ëÝ§Ï±¤ÎÌÚ¡¹¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Å·¤È¿Í¤¬¸ò¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤¬ÆîÍÎ¤ÇÆÀ¤¿¼«Á³´Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÊ¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¡¦¥é¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¥¯¥ó¼÷»Ò¡Ë
¡¡Æî¹ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÀ¼£°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ²è²È¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¼î¶Ì¤Î¶áÂå³¨²è¡ØÆî¹ñ¡Ù¤òÉÁ¤¯¡£¡×¤¬Ê¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç11·î24Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëºîÉÊ¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£