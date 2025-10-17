セキ・ユウティンが「世界で最高のお父さん」の誕生日を祝福！ 妹ユウリと3人で腕を組んだ幸せ写真を公開
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。お父さんの誕生日をお祝いした。
【写真】「自慢の娘さん」2人に挟まれて幸せそうなお父さん【本人のInstagramより】
最初に日本語で「お父さんお誕生日おめでとう」と記すと、続けて中国語で「我が家の大黒柱であり、写真家であり、そして軍師でもある…世界で最高のお父さん！！」、そして英語で「Happy Birthday」ともう一度、お祝いの言葉を投稿した。投稿では街中でユウティンと妹のセキ・ユウリ、2人のお嬢さんに挟まれ腕を組んだ幸せそうな3ショットを公開した。投稿を見たファンからも「お誕生日おめでとう」とのお祝いが数多く寄せられていた。そして「自慢の娘さんがいて幸せなお父さんですね」「姉妹に挟まれているパパさんが凄く嬉しそうな笑顔」とのコメントも。ユウティンは最後に「お父さんの愛は山のように深く、風のように暖かい…」「お父さんの健康と幸せを願っています」と綴って投稿を締めくくった。
