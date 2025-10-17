◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルワーズ1―3ドジャース（2025年10月16日 ロサンゼルス）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に1―3で敗れ、0勝3敗で後がなくなった。第4戦は17日（日本時間18日午前9時38分開始予定）に行われる。

ドジャース投手陣の前に1点に封じられた。3試合いずれも1得点。2回にバウアーズの中前適時打で同点としたが、3回以降はわずか1安打に終わった。

現地時間午後3時からのデーゲームで、12三振を喫した。一方のドジャースは15三振だった。試合後、パット・マーフィー監督は「クラッチヒットが出ていません。普段のコンタクトとは違っている」と反省した上で「打者にとってとても見づらかった。（ドジャース先発の）グラスノーの投球は素晴らしかったし、ミズ（ミジオロウスキー）の投球も素晴らしかったが、とにかく両チームにとって視覚的に非常に厳しい状況だった。試合としては非常に珍しいことだ」とした。

「午後3時のとても厳しい背景があった。（球が）見づらい状況で三振が多かったのも事実。言い訳はしませんが、どちらのチームもボールをうまくとらえられていなかった」と語った。