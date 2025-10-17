【NASCAR】第33戦：South Point 400／ラスベガス モータースピードウェイ（日本時間10月13日）

【映像】歓喜のバーンナウトで「涙」の感動光景

アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第33戦がラスベガスで開催。44歳のベテランドライバー、デニー・ハムリンがカップシリーズ通算60勝目となる記念すべき優勝を果たした。

ハムリンはジョーギブスレーシングに所属しながら、23IXレーシングのオーナーも務める“二刀流”ドライバー。かつてデイトナ500を2連覇したベテランで、ドライバーとしての腕も一流ながら、NASCAR界では観客を煽るなど“ヒール（悪役）”としても知られる。ハムリンが優勝をすると愛のあるブーイングで迎えられる人気ドライバーのひとりだが、今回のレースでは残り4周で首位に立ち、見事に今季6勝目を飾った。

フィニッシュ後、NASCARウィナーの定番行事でもあるバーンナウト（タイヤを空転させて白煙をあげる行為）で自らの優勝を祝う場面で、ハムリンが乗ったトヨタ・カムリの車内が映し出されると、ヘルメットのバイザーを上げて目頭を抑える姿が見られた。

そしてハムリンがマシンを降りると、現地の客席からはいつものようなブーイングは少なく、逆に大歓声で迎えられることに。その後、インタビューに答えたハムリンも、「いつもは憎まれ口を叩くけど、今日はファンの皆にすごく感謝してると」と語った。

さらにハムリンが涙を拭う姿を見せると、実況の野村達也氏も「ああ…少し感情を抑えきれない様子ですね」と語り、解説で現役NASCARドライバーの古賀琢麻氏も「ハムリンも涙目になるとブーイングが減るもんですね（笑）」とコメントしつつ、「強かったですね。素晴らしかったです」と称えた。

視聴者からは、「強いハムリンが帰ってきた」「今年チャンピオンいけるぞ！！」「ハムの目にも涙」「相当なプレッシャーだったか」「まぁ大台乗ったからね…」「今日はちょっとブーイングは無しかなー」「最後に目が覚めるようなレースだった」などハムリンの涙に同調するようなコメントが見られた。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）