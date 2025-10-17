¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú...¥Ó¡¼¥Á¼Ì¿¿¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î16Æü¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖYouTube»£±ÆÃæ¡Á¡Á¡ª¡ª¡×²Æì¤Î³¤ÊÕ¤Ç
¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢¡Ö²Æì¤Ç¥ê¥É¥é¡ÊÊÔÃí¡§¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ë¤ÎYouTube»£±ÆÃæ¡Á¡Á¡ª¡ª¡×¤È³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¡¢
¡ÖYouTube¤ÎBANÂÐºö¤ÇÆý¼ó¤Ë¥·¡¼¥ëÅ½¤Ã¤Æ¤ë¡ª¾Ð¡×
¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¢¶Ú¤¬¤¯¤Ã¤¤ê³ä¤ì¤¿¾åÈ¾¿È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡¢¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤¤¡ª¥·¡¼¥ë¾Ð¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ÈÊ¢¶Ú¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢2·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡Ö²¹Àô¥í¥±¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¥¸¥àÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿...¡ª¶»°Ï99.5cm...¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²ò¶Ø¤·¤ÆÇ°´ê¤Î²¹Àô¥í¥±¹Ô¤±¤¿¡ª¡ª¶Ú¥È¥ì¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊ¢¶Ú¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£