EC Zero

MUSINは、オーディオブランド「SHANLING」より、ポータブルCDプレーヤー「EC Zero」を10月24日に発売する。予約受付は10月17日11時より開始している。価格はオープンで、市場想定価格は51,975円前後。

6月に発売した「EC Zero T」から、ソリッドアルミニウムCNC一体成形のデザインや物理ボタン操作を継承しつつ、新たなオーディオ回路を採用した。DACには、旭化成エレクトロニクス製「AK4493S DAC」を搭載。また、AMP部にはSGMicro製「SGM8262-2」をデュアル構成で搭載し、温かみと透明感を兼ね備えたサウンドを実現したという。

ディスクトレイとトップカバーには「磁気吸着パーツ」を採用。従来のビーズ式固定方式よりも高い安定性を確保し、機械振動を効果的に抑制。高品位CDピックアップと専用モーターにより、正確で純度の高いCD再生を可能にしたという。

バッテリー駆動時は最大525mW@32Ω、外部電源モード「EXT DC」では最大836mW@32Ωの出力を発揮し、ポータブル／デスクトップ両環境に対応する。

操作系はスライド式ボリュームノブと物理キーを備え、オレンジカラーを基調としたレトロデザインのUIを採用。再生情報や設定項目をシンプルに表示し、モード切替時には非対応項目をグレーアウト表示するなど、直感的な操作性にも配慮した。

さらに、USB DACモードやBluetooth 5.3送信機能、CDリッピング機能なども搭載。USBドライブにWAV形式での録音可能で、CD再生だけでなくデジタルオーディオプレーヤーとしても幅広く活用できる。

大容量5,500mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵し、3.5mm／4.4mm接続時は約10時間、Bluetooth送信時は約18.5時間の連続再生に対応。外形寸法は158×150×28.6mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約575.8g。

あわせて、ディスプレイへの視認性や各種コネクションやボタン周りへのアクセスはそのままに、筐体を保護しながらショルダースタイルでEC Zeroを持ち運べる「EC Zero シリーズ対応ショルダーキャリングケース」も10月24日に発売する。17日11時から予約を受け付けており、価格はオープン、市場想定価格は5,940円前後。

ケースはPUレザー製で、カラーはパープル。EC Zeroのほか、EC Zero Tにも使用できる。