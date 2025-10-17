明日18日の九州は、前線の南下に伴い、午後を中心に一時雨や雷雨になるでしょう。この雨を境に、来週は秋の涼しい空気が流れ込み、季節が進みます。朝晩はぐっとに気温が下がってきますので、衣替えを進めておきましょう。

明日18日は前線通過で、一時雨脚強まる

明日18日は前線が九州北部へ南下してくるため、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。九州の天気は下り坂で、長崎県など早い所は朝から雨、その他の九州北部は昼前後から次第に雨が降り出す見込みです。雷を伴い一時雨脚が強まる所があり、長崎県は局地的に激しく降るでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にご注意下さい。九州南部も雲が多くなり、所々で雨が降る見込みです。





九州北部の沿岸は初め南よりの風がやや強く吹き、前線の通過後は北よりの風がやや強くなるでしょう。沿岸海上は、次第に波が高くなりますのでご注意下さい。

来週は秋の涼しい空気が入る

19日(日)は前線は九州南岸付近へ南下し、大陸から高気圧が張り出すでしょう。九州南部は前線の影響で雨が降る所があり、九州北部も湿った北東の風が流れ込むため、雲が多く一時雨が降る所があり、すっきりしない天気です。

20日(月)以降も九州付近は大陸から高気圧が張り出し、雲が多いですが、週の中頃は晴れる所が多くなるでしょう。



明日18日の雨を境に、来週は大陸から秋の涼しい空気が流れ込み、一気に季節が進む見込みです。朝晩はぐっとに気温が下がり、肌寒いくらいの日も出てきますので、衣類や寝具の入れ替えを進めておきましょう。

また、来週は九州付近は気圧の傾きが大きく、沿岸海上を中心に北から北東の風がやや強い日が多い見込みです。