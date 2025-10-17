「注文をまちがえる料理店」をご存知だろうか。もちろん、宮沢賢治の名作ではない。介護福祉士で東京都初の認知症高齢者グループホーム「こもれび」施設長である和田行男氏が始めた「認知症の状態にある方がホールスタッフを務めるイベント型レストラン」だ。

＊＊＊

2017年にプレオープンイベントを開催してから、回を重ねるたびに話題となり、自治体や企業と協力して様々な場所で「料理店」を開いてきた。今年もクラウドファンディングで募った支援者448人によって総額1371万3000円の支援金を集め、9月20〜21日（「認知症の日」）、東京・原宿の「ハラカド」内にあるレストラン「FAMiRES」の場所を借りてオープン。また全国の有志と共に北海道から沖縄までの全国34か所でイベントを同時開催した。そこに足を運んだのは、女優の北原佐和子だ。

おばあちゃんが「ケチャップお絵描き」してくれたオムライスと記念撮影

北原は、2007年頃から介護士として介護業務に携わり、2016年にケアマネージャー、2020年には准看護師の資格を取得。現在は女優業のかたわら、都内でケアマネ業務に携わっている。リアルな“認知症の現場を知る人”だ。

「ま、いっか」の精神で

21日は3回入れ替え制。北原が訪れたのは午前11時30分オープンの初回だった。開会のあいさつが終わると、認知症の状態にある“おじいちゃん”や“おばあちゃん”のホールスタッフが、胸に名札を付けたエプロン姿で担当テーブルの注文を聞きに回る。厨房にオーダーのメモを渡して、前菜とサラダ、オムライスやナポリタン、ハンバーグにデザートを運ぶ。一緒に席について、おしゃべりでお客様をおもてなしする……。

「注文をまちがえる料理店」はその名のとおり、ホールスタッフが持っていく料理を間違えたり、自由きままに客席に座って休憩をとってしまったり、自分の担当テーブルを忘れてしまったりするレストラン。このスタッフたちの「うっかり」を味わい、「ま、いっか」と楽しむことが、このイベントの醍醐味だ。席数は48席。この客席に座るには、このイベントのクラウドファンディングで1名1万円か2万円、ペアで3万円か4万円の4つのコースから申し込む。

北原のテーブルを担当してくれたのは「さかまきさん」という86歳のおばあちゃんだ。北原を含め着席は3人と、ほかのテーブルより人数は少ないものの、もともと接客経験のないさかまきさんにホールスタッフの仕事は難しい。運んだハンバーグには旗を立てなければならないし、オムライスにはケチャップで絵を描かないといけない。ナポリタンには粉チーズをかけなければいけないから忙しい。それでも“写真を撮っていい？”と聞くと、満面の笑みでピースサインを送ってくれた。

各回総勢11人のホールスタッフには、それぞれ1人ずつ、サポートの学生ボランティアが付き、声がけをしながら温かく見守っている。間違えても当然、誰も文句を言わない。スタッフ一同がニコニコと、心から業務を楽しんでいることが伝わってくる。

「認知症だからといって“危ないから”と何もさせないのは逆効果。例えば、料理で包丁を使うのはリスクがあるから……と、台所から遠ざけてしまったら本人のためになりません。それは彼らの“仕事”や“やりがい”、“居場所”を奪うこと。

誰だって人から褒められれば嬉しいじゃないですか。人間、いくつになっても自分がやったことに対して“ご苦労様”“ありがとう”と言われれば嬉しいもの。この“喜び”という感覚を習慣化していくことが大切なんです」

と、北原。喜びという感覚の蓄積。人と人の関わりの中でそれを補い合えることが大切だと彼女は語る。

参加客、ボランティアは……

今回のイベント開催のため、クラウドファンディングに賛同し、この日、客として参加した60代の2人組、安東さんと坪沼さんは、ともに介護関係の仕事に従事している。

「社会的に困難な状況に置かれている方であっても、誰もが“自分の居場所”、“自分が活躍できる場所”を求めています。それを目に見える形で実現してくれているのが『注文をまちがえる料理店』なのだろうと期待してやって来ました」

と、安東さん。クラウドファンディングでは、ペアで4万円の返礼品の席を選んだ。オリジナルグッズやイベントの参加権が付いたとしても、決して安くない。だが、安東さんには障害がある家族がいたこと、坪沼さんは亡くなった家族が認知症の当事者であったことが、それぞれ“来店”のきっかけになった。

「人生の大先輩達が、いきいきとしていて羨ましい。自分もこんなふうに朗らかに生きたいと思いました」（安東さん）

「認知症ということで、どうしても普通の社会と断絶してしまうことが多い。こうやってみんなで会える機会がもっと増えればいいなと思います」（坪沼さん）

また、“料理店側”の学生ボランティアとして参加し、おばあちゃんスタッフの付き添いをした大学生、中塚滉大さん（20）は……。

「初めは付き添うのがちょっと不安でした。でも、認知症のおばあちゃんと話していたら、“私も不安なの”とコッソリ明かしてくれて。認知症の人に対して少し怖いイメージがあったのですが、そんなことなかった。イベントではおばあちゃんが楽しんでくれたから、今日は僕も楽しく付き添いできました」

中塚さんの実の祖母は70歳で、認知症とは無縁。“知らないから怖かっただけ。知ることで怖くなくなった”と語ってくれた。こうした理解につながるふれあいもまた、このイベントの大きな意義なのだろう。

ホールスタッフみんなの自己紹介タイムが終わり、それぞれに“お給金”の袋が渡される。

イベントがフィナーレを迎えるころには、おじいちゃんスタッフもおばあちゃんスタッフも、客も、北原を含む取材班も、そして運営側までも、全員が笑顔に包まれていた。

イベントを終えて

認知症介護の講習会などでかねて親交を深めていた主催の和田氏に、北原が話を聞いた。

――イベントは大成功ですね。ご感想は？（以下、北原）

「よかった。ガラガラだったらどうにもなりません。イベントの朝は、“働いてくれる人がちゃんと来てくれるのかな”というのはちょっと心配になりますが、それ以外は不安も期待もないんですよ。大きくは信じているけど、小さくは信じていないので（笑）」（以下、和田氏）

――「注文をまちがえる料理店」がスタートして8年になります。

「38年前に介護の仕事に就いてから、『注文をまちがえる料理店』が誕生するまでに30年かかっているんです。2017年のスタート時には1か所、今年は全国で34か所が、同時に開催しています。そういう長い流れで見ているから、一喜一憂はないですね」

――「注文をまちがえる料理店」と言う構想は、介護の仕事を始めた時からあったのでしょうか。

「認知症という状態にある人たちが、自分でできることまで奪われ、“それが高齢者を大事にすること”“それが介護だ”と言われていたことに異を唱え、“自分のことが自分でできるように支援”してきましたが、それを同業者から“認知症の人にあれこれさせるなんて、和田のやっていることは虐待だ”とバッシングされました。なのに、僕のことをずっと追いかけてきてくれたのがメディアの皆さん。その延長線上にNHKの『プロフェッショナル 仕事の流儀』の取材があり、僕の“本人が力を発揮できる環境づくり、介護事業所で暮らす人たちが労働者として復権できる場づくりが必要”という考え方と、当初、取材者であった小国さん（プロジェクト発起人）が取材中の出来事で思いついた『注文をまちがえる料理店』の発案が結びついて動き出したプロジェクトなんです」

――このイベントでは「不謹慎」「見世物にしている」といった批判があったようですが。

「さきほど言ったように、かつては自分でできるように支援すること、社会生活を営めるように支援する僕のことを『虐待のカリスマ』とささやいていた世間様が、今じゃ『自立支援のカリスマ』ですからね。僕は何にも変わっていないのに。」

――私も今日、テーブルでサービスを受けましたが、担当してくれたおばあちゃんの笑顔が本当に素敵で。取材した私たちのほうが力をもらえました。お給金をもらっている時の、嬉しそうに給料袋を眺めていた表情は忘れられません。こんな幸せな時間がみんなにもっといっぱいあったら……と思いました。

「人間は、相手を見て表情を作るじゃないですか。顔は“写鏡”。自分がニコニコしていれば、自然と周りもニコニコになる。スタッフが楽しかったら利用者も楽しいんです。お客さん、当事者、サポートする側すべてが“笑顔でいていい状況”を作り出せているんだと思いますよ」

――いい笑顔を見たり、言葉を聞いたりすると、私たち介護スタッフはすごく幸せな気持ちになれます。そういう場所がたくさんあったら、仕事も楽しくなりそうですね。

「認知症ケアの話だけじゃなく“人間はどうして笑顔を作ったのか”……、それを考えることがすごく大事。極端にいえば、“この人は敵か味方か”を判断する大きな要因なんです。僕は脳が病気になったら、そこがすごく敏感になると思う。だから、笑顔でさえいられれば、みんな味方になれるんですよ」

――今日は皆さんがいい笑顔でした。

「それぞれの施設に帰る車の中で、おじいちゃん、おばあちゃんが“何をしたか覚えてないけど、あー楽しかった！”って言ってくれたらいい。どんな仕事をしたかなんて、覚えてなくてもいいんです。ただなんとなく楽しかったイメージが残れば」

それも含めて「ま、いっか」！

些細なことで人を傷つけるようなニュースが溢れる現在。「注文をまちがえる料理店」の中でみんなが見せる笑顔は、認知症の当事者に限らず、“今の社会全体”に必要なものなのかもしれない。

取材・文／蒔田稔

デイリー新潮編集部