振り返れば、あっという間だった大阪・関西万博。5日には日本最大級の若手料理人コンペティションが開かれ、それは大いに沸いたのだった。

プロデューサーは小山薫堂氏

正式名称は「RED U-35（RYORININ’s EMERGING DREAM U-35）」。要は新時代を切り開く35歳以下の料理人を発掘し、世に送り出すのが大まかな趣旨。グルメ情報サイト大手「ぐるなび」（東京）などが主催し、ファンド・コンサルティング事業の「ABF Capital」（同）が共催、総合プロデューサーは、大ヒット番組「料理の鉄人」などを手がけた放送作家の小山薫堂氏である。

若手の登竜門として今年で12回を数え、賞金500万円のほか、独立・開業の道も開けるとあって、今回は過去2番目に多い511人がエントリーした。5月から作文、メニューの考案、面談、試作など厳しい審査を繰り返し、突破した次世代のスター候補5人が最後のプレゼンのため、この日を迎えたというわけだ。

「伝統を途絶えさせたくない」

審査の結果、栄冠は新潟・佐渡島出身の須藤良隆氏の手に。島にあるフランス料理店のシェフで、大阪、長野、本場フランスで修業した34歳。勝負の一品は「佐渡の埋もれる宝」で、真ふぐを塩麹でマリネし、佐渡の金に見立てた黄金色のふぐの子の粕漬けを添えて、発酵のうま味と文化遺産をマリアージュさせたという。

須藤氏は「佐渡には世界に類を見ない食文化があります。ふぐの卵巣の粕漬けなど技術を受け継ぐ職人はほんの数人しかいない。伝統を途絶えさせたくありません」とプレゼンして割れんばかりの拍手を受け、受賞後、「賞金は佐渡と新潟に一部を寄付し、食を通じて地域の発展に協力していきたい」と語り、これまた会場をうならせた。

世界が注目する万博での栄誉はまさしく明るい未来への希望を抱かせるのだった。

