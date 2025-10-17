Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡ÙÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
ÇÐÍ¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êÄï»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹±Ç²è¡¢¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈËÌºØ¤âÇ§¤á¤ë¤Û¤É¤ÎºÍ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇËÌºØ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿±þ°Ù¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿À¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¡¢¡ØÆüÆüÀ§¹¥Æü¡Ù¡ØÀ±¤Î»Ò¡Ù¤ÎÂç¿¹Î©»Ì¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è²½¡£±Ç²è¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ¹ß·¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿½÷À³¨»Õ¤ÎÊª¸ì¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹´ÆÆÄ¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤¬Ì¥ÎÏÅª
¡üÈÓÅçµõ¿´¤Î¡Ö³ë¾þËÌºØÅÁ¡×¤È¿ù±ºÆü¸þ»Ò¤Î¡ÖÉ´Æü¹È¡×¤ò¸¶ºî¤ËµÓËÜ²½¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³ë¾þ±þ°Ù¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ëº£²ó¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢±þ°Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±þ°Ù¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ÎÏÆ¤Ë¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢±þ°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â³¨¤òÉÁ¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â±þ°Ù¤Ï¡¢ËÌºØ¤Î²£¤Ë¤¤¤ë¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ¾¿Í¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬¡¢º£¤â¤¦°ìÅÙ¿·¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¡¢Áè¤¤¤äÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢±þ°Ù¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¤¢¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÌºØ¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¤°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤Ç¤â¼«Í³¤À¤«¤é¿Æ»Ò¤²¤ó¤«¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂç¿Í¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾¯¤·´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¥À¥á¤À¤È¥ë¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤ï¤¿¤·¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌºØ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËËÍ¤Î²ò¼á¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±þ°Ù¤ÈËÌºØ¤Ï¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Í¥¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ó²ó¤·¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢º¬Äì¤Ë°¦¾ð¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìµ°Õ¼±Åª¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ü¤½¤Î±þ°Ù¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ¹ß·¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤òÆÀ¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ°Ù¤ÈÍ§¾ð¤ò¸ò¤ï¤¹¼Âºß¤Î³¨»Õ¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡ËÌò¤Î郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤âÌò¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÄ¹ß·¤µ¤óËÜ¿Í¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ÈÉñÂæ°§»¢¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ±þ°ÙÌò¤ÎÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤ÈÆÇ¿ÆÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê±Ç²è¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ÆÍè¤¿Æ»¤Î¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ß·¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤Ï°ìÅÙ¡¢±Ç²è¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çÌò¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÙ¤«¤¤±éµ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ìµ°Õ¼±Åª¤ËÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¡¼ê¤Ë¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í×µá¤¹¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç³¤¿Í¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÏÌò¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡£Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìµ°Õ¼±Åª¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÃÏÊ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¯¡£¤½¤³¤¬Ä¹ß·¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤¦¤½¤Ð¤Ã¤«¤ê
¡üºÇ¸å¤Ë´ÆÆÄ¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¤ÎÌë¡Ù¡Ê05¡Ë¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢²¿¤«»×¤¤¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤ÎËÜ¡Ê¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Íè¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤È¤¤¤¦¤«¡¢30ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ï¤â¤¦2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤è¤ê¤âÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤Þ¤À¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±þ°Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±Ç²è²½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¶á¤Êº³ºÙ¤Ê¿Æ»Ò¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬Á´Éô¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤ÎÉÁ¤±¤¿¤«¤Ê¤È¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤½¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·àÃæ¤ÇÃÏÌÌ¤ËÉú¤»¤Æ³¨¤ò½ñ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î½ñ¤¤¤¿¥È½ñ¤¤Ë¤Ïµ§¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ±¿¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
