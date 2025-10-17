アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）による「ＡＦＣアワード２０２５」が１６日、サウジアラビアのリヤドで開催され、ＷＥリーグ三菱重工浦和所属で、なでしこジャパンＤＦ高橋はなが女子の年間最優秀選手賞を受賞した。

昨年行われた「２０２３年の年間表彰式」で同賞を受賞したＦＷ清家貴子（現ブライトン）に続き、なでしこジャパンからの選出となった。

クラブを通して、高橋は「このたびは、ＡＦＣ年間最優秀女子選手賞を受賞することができ、大変光栄に思います。

これまで積み重ねてきたものが評価されたという点で、非常に価値があることだと思いますし、何より今まで関わってくださったチームメイトや指導者の方たち、クラブ、支えてくれた家族、そして、応援してくださったファン・サポーターのみなさんのおかげだと考えています。

ただ、今の時点での評価になると思いますので、これからさらにアジアはもちろん、世界を相手にしっかりと戦える選手になるために努力を続けていきたいです。

まずはクラブで今季の国内の３つの大会のタイトルを獲ることを目標に努力を続け、特にＡＷＣＬ出場につながるリーグタイトルは必ず獲得したいです。

代表チームについては、これから始まるアジアカップで、代表チームに貢献できるよう、努力を続け、優勝したいと考えています。

引き続き、三菱重工浦和レッズレディース、なでしこジャパン、女子サッカーをどうぞ、よろしくお願いいたします」とコメントした。

また、なでしこジャパンのＦＷ浜野まいか（チェルシー）が、女子の年間最優秀アジアインターナショナルプレーヤー賞を受賞した。