全国高校サッカー選手権静岡県大会の１次トーナメント（Ｔ）４回戦が１８日に行われる。注目はノーシードの静岡。県屈指の進学校で３年生は５月の県総体で全員引退しており、１、２年生だけの若いチームだ。１１日に行われた３回戦では第５シードの袋井を１―０で撃破。２０１１年以来１４年ぶりの決勝Ｔ進出に王手をかけている。

攻守で存在感を見せているのが、静大付属中時代はバドミントン部だったＤＦ月田幹広（１年）。身長１８１センチというチームで一番の高さを見込まれ、新チーム結成時からセンターバックのレギュラーに。セットプレーで高い決定力を発揮し、今大会で２得点を挙げている。「毎日ヘディングの練習を続けてきたんです」と久保田好則監督は努力を褒める。

サッカーに打ち込むのは小学生時代以来。静高にはバドミントン部がないため復帰したが「試合になるとアドレナリンが出て、緊張しません。めっちゃ楽しいです」と笑顔。自身の得点は「セットプレーで先輩たち（ＤＦ菅家朋宏とＦＷ宮沢柊真主将）がいいボールを蹴ってくれるおかげです」と感謝する。

４回戦の相手は、第４シードの静清を倒した加藤暁秀。ノーシード校同士の対決となった。「このまま止まらず決勝Ｔまで行きたい」と宮沢主将。月田も「次のステージまで進みたい」と闘志満々だ。選手間の距離を近く保ち、コンパクトな陣形で攻め込む「静高スタイル」で白星をつかむ。（里見 祐司）

〇…毎日の練習メニューは選手が相談して決める。「自主性を伸ばしたい」と久保田監督が９月から始めたもので、「サッカー関係の仕事に就きたい」と将来を考えるＭＦ渥美日向（２年）が中心になっている。今週はセットプレーの確認など万全の準備。「支えてくれた家族や、応援に来てくれた方々のためにも、チーム一丸で勝つ」と渥美は必勝を期した。

◇４回戦のカード

▽飛龍高Ｇ

飛龍―浜松商 １１：００

日大三島―浜松工 １３：１５

▽清水桜が丘高Ｇ

清水桜が丘―御殿場西 １１：００

清水東―静岡商 １３：１５

▽常葉ＧＦ

常葉大橘―磐田北 １１：００

科学技術―オイスカ浜松国際 １３：１５

▽磐田東高Ｇ

磐田東―桐陽 １１：００

浜名―島田樟誠 １３：１５

▽聖隷クリストファー高Ｇ

聖隷クリストファー―沼津工 １１：００

加藤暁秀―静岡 １３：１５

※勝者が２５日開幕の決勝Ｔに進出。静岡学園、浜松開誠館、藤枝東、東海大静岡翔洋、藤枝明誠、富士市立は決勝Ｔから登場。