東京金 大幅高、ペーパー資産離れで 東京金 大幅高、ペーパー資産離れで

東京時間10:14現在

東京金先物AUG 26月限（TOCOM）

1グラム＝21744.00（+733.00 +3.49%）

ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4357.80（+53.20 +1.24%）

※東京金先物は5分程度の遅れ



国内市場は連日の大幅高。最高値更新が止まらない。金相場に対する貨幣の減価が続いていることが背景。株式や国債などペーパー資産市場から距離を置く動きが一段と鮮明化している。米ロ首脳会談が再び実施される見通しだが、米国がウクライナにトマホークミサイルを供給する可能性があることも安全資産である金の支援要因。トマホークには核弾頭が搭載可能。



