◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

今季メジャー最高勝率のブルワーズがナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦でドジャースに敗れて３連敗。ワールドシリーズ進出に向けて後がなくなった。これまでメジャーの７試合制のポストシーズンで０勝３敗となった場合は４１チーム中４０チームが敗退。今シリーズの突破率は２・４％と追い込まれた。

オープナーとして第１戦に続いて先発した救援左腕アシュビーが１番大谷に三塁打、２番ベッツに適時二塁打を浴びた。１回途中から登板した怪物新人ミジオロウスキーが２番手で快投を見せていたが、１―１の６回１死一、二塁からエドマンの決勝打を浴びた。打線もドジャース投手陣の前に１得点と沈黙。今シリーズは３試合で計３得点と厳しい状況だ。

この日、大谷は初回に三塁打を放って以降は２三振で３打席凡退。ブ軍は２死無走者で大谷を迎えた７回に左腕ケーニッグに継投するなど最大級の警戒を続けている。マーフィー監督は「翔平は最高の打者の一人だ。だから彼がどんなスランプにいようとも、依然として危険な存在」とし、「初回はちょっとバットの先で、軽く一塁の上に“はじき飛ばした”ような当たりで三塁打になった。彼はまだ本来のようにバットが走っているわけじゃない。でも、調子を崩していると思ったタイミングで、急に捉えてくるようなこともある。我々が特別なことをしているわけではなく、ただ彼をとても慎重に攻めているだけだ。チャンスがあれば左投手を投入する。右投手ほど多く対戦していないからね。それでも、彼は依然として我々にとって非常に危険な打者。それを忘れてはいけない。こういう偉大な選手というのはこうして（指をパチンと鳴らす）一瞬で切り替えられるものなんだ」と話した。