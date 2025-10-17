通貨オプション ボラティリティー ドル円の一週間ものは週初からの水準を維持
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.13 6.67 7.91 6.85
1MO 9.81 6.68 7.92 6.88
3MO 9.48 6.74 8.12 7.24
6MO 9.57 6.93 8.47 7.47
9MO 9.56 7.03 8.68 7.65
1YR 9.54 7.11 8.79 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.49 9.56 7.58
1MO 8.51 9.26 7.44
3MO 8.80 9.03 7.49
6MO 9.16 9.33 7.70
9MO 9.35 9.51 7.81
1YR 9.47 9.64 7.91
東京時間10:11現在 参考値
ドル円の一週間ものは１０．１３％付近で推移。スポット相場に値動きは見られるものの、ボラティリティの変動は限定的。一週間ものは今週の水準を維持している。
MINKABU PRESS
