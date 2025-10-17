　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.13　6.67　7.91　6.85
1MO　9.81　6.68　7.92　6.88
3MO　9.48　6.74　8.12　7.24
6MO　9.57　6.93　8.47　7.47
9MO　9.56　7.03　8.68　7.65
1YR　9.54　7.11　8.79　7.77

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.49　9.56　7.58
1MO　8.51　9.26　7.44
3MO　8.80　9.03　7.49
6MO　9.16　9.33　7.70
9MO　9.35　9.51　7.81
1YR　9.47　9.64　7.91
東京時間10:11現在　参考値

　ドル円の一週間ものは１０．１３％付近で推移。スポット相場に値動きは見られるものの、ボラティリティの変動は限定的。一週間ものは今週の水準を維持している。

MINKABU PRESS