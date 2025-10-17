◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ブルージェイズの通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが１６日（日本時間１７日）、リーグ優勝決定シリーズ２勝目を目指して敵地のマリナーズ戦に先発登板。２つ目の奪三振で、史上５位のポストシーズン通算１７４奪三振をマークした。

２回にネーラーの本塁打で先取点を許したが、３回にヒメネスの２ランなどで３点の援護をもらい、逆転。その裏の２死で主砲ローリーと対戦し、カーブで１つ目の三振を空振りで奪った。５−１とリードを広げての４回に先頭のロドリゲスをカーブで空振り三振。１７３奪三振でＲ・クレメンス（Ｒソックスなど）に並ぶと、同２死一塁でスアレスからもカーブで空振り三振とし、単独５位に浮上した。

同記録の史上最多はバーランダー（ジャイアンツ）の２４４だが、奪三振率ではシャーザーが上回っている。

シャーザーはメジャー１５年目でレギュラーシーズン４７４先発。今ポストシーズンはこの日が初先発で通算２６先発目となり、通算５００先発となった。タイガース、ナショナルズ、ドジャース、メッツ、レンジャーズに続き、６球団目でのポストシーズン先発。１９年ナショナルズ、２３年レンジャーズに続いて３球団目でのワールドシリーズ制覇を目指している。

今シリーズでブルージェイズは本拠で開幕を迎えたものの連敗発進。敵地に乗り込んでの１５日（同１６日）の第３戦でようやく打線が爆発。ヒメネス、スプリンガー、ゲレロ、バーガーの４選手が本塁打を放つなど、１８安打で１３点を挙げて１勝を返した。