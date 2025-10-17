前原さん、見てるか！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が、終盤の逆転でトップを取った。12日、先輩で元チームメイトでもある前原雄大さんが68歳で亡くなったが、公表後としては初の試合で勝利。試合後は、前原さんが生前、試合後に見せたことがある「ラオウポーズ」で哀悼の意を示した。

【映像】前原さんに捧ぐ…佐々木寿人の「ラオウポーズ」（別アングル）

この試合だけは個人のためでもチームのためでもなく、前原さんのために勝ちたかった。この日は出場選手が喪章をつけ、第1試合の前には黙祷もあり、前原さんを偲びながらの試合になったが、佐々木は前原さんとともに磨き上げたプレースタイルを貫き、終盤で逆転。見事な逃げ切りで今期2勝目を獲得した。

勝利直後、放送席で解説・土田浩翔（最高位戦）が「なんか前原さんとダブって映るなあ、表情が」とこぼすと、試合終了直後に各選手がいつも通り一礼。すると、佐々木は「今日だけ失礼します」と他の3選手に断りを入れてから、右手の人差し指の天井に向けて突き上げるようなポーズを見せた。

これは2019-20シーズン、前原さんがトップを取った後に人差し指を天に向けて指したポーズを受けたもの。当時は「ラオウポーズ」とファンの間で大きな話題になったが、その後は選手マナーとしてはどうかと物議を醸したことで、実質的に“封印”されたものでもあった。

予め他の選手に断りを入れた後、前原さんに哀悼の意をポーズで示した佐々木の行動にファンも感動。「これは泣ける」「あかん普通に泣く」「前原天国から見てるか？」「それはやってええよ。泣ける」といった感謝の声が多く寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

