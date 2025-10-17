友人とは言いつつも、実際はあまり信用していない人っているのではないでしょうか？ 噂話が好きだったり口が軽かったりすると、深い話はできないですよね。ただ、運悪く秘密を握られてしまうこともあるようで……？ 今回は、妊娠が発覚したときに口が軽い友人に出くわして最悪な展開になった話をご紹介いたします。

妊娠を他の友人に言いふらす

「妊娠検査薬で反応があったため病院に行くと、妊娠していることがわかりました。すごくうれしかったので、夫にはサプライズで報告しようと考えていたら、病院を出たところで友人に遭遇してしまったんです。産婦人科から出てきて、手にはエコー写真を持った状態だったので、友人に『妊娠したの!?』とすぐに勘づかれてしまいました。でも安定期に入るまではあまり知られたくなかったので、『秘密にしてね？』『絶対だよ？』と念には念を押したのですが……。

数日後、違う友人から『妊娠したって聞いたよ！』『早く教えてよー！』と次々と連絡が来て、あ然としましたね。どう考えても犯人は彼女だし、人の妊娠を言いふらすなんて最低ですよね。一番最悪だったのが、夫の耳にも入ってしまって『なんで友人経由で妊娠を聞かされなきゃいけないわけ？』と険悪になったこと。元々口が軽い友人だったから警戒はしてたけど、ここまで無神経な子だとは思わなかったですね。二度と関わりたくありません」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 妊娠はおめでたいことですが、とてもデリケートなこと。勝手に言いふらすなんてありませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。