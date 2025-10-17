Snow Man岩本照（32）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。トレーニングに関する持論を語り、指原莉乃をうならせた。

この日は「筋トレ男子はあざといのか？」と題して放送された。再現ドラマに「トレーニングのためデートを途中で切り上げる男性」が登場すると、普段から体を鍛えている岩本は「デート中に抜けてトレーニングに行くはないです」と男性の行動に共感できない様子。ともにゲスト出演した指原莉乃が「でもデート中にぶら下がれるところがあったらぶら下がります？」といたずらっぽく聞くと、「次来た時にぶら下がろうと思います。ここにもぶら下がれるのがあるんだ、チェックチェックみたいな感じ」と返して笑わせた。

肉体美が知られるが、鍛えることは生活の優先順位1位ではないといい「食事はまず気にしないので。ラーメンも食べるしお酒も飲むし」と告白。「大会に出るとか見た目にこだわったら絶対に食事制限した方がいいと思うんですけど、『これタンパク質入ってないから』とか考えたことない」と神経質になりすぎていないと語った。

岩本が「食事のルーティンは僕作ってないんです」と明かすと、指原は「うわあ、いいマッチョだ」と思わずうなっていた。