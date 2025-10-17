衝撃のアイデア！RPGのお約束をひっくり返る!!モンスターがお金を持ってる謎に「目から鱗」の斬新な答え【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
多くのロールプレイングゲームでは、倒したモンスターからお金を手に入れるのがお決まり。けれど、人間の通貨を魔物が持っているのはどうして？そんな疑問に鮮やかに答える創作4コマ漫画の結末に「天才」「目から鱗」「この発想はなかった」とX(旧：Twitter)にて多くの反響が集まっている。
作者は、同作をはじめオリジナルの4コマ漫画をSNSに投稿し、たびたび反響を集める留々家(@ruru_ie)さん。そのなかでも特に人気を集めた作品を紹介するとともに、留々家さんの4コマ漫画への作り方や向き合い方について話を聞いた。
4.2万件のいいねを記録し、「この発想はなかった」とSNSで大きな話題を呼んだのが、留々家さんの創作4コマ漫画「お金」だ。物語は魔物を倒した剣士が「モンスターにお金は必要ないのに、なぜ体内から出てくるのか」と疑問を持つところから始まるのだが、その答えは過去の時代にあった。
はるか昔、石器で魔物と戦っていた男が、魔物を倒すたびに現れる「死んだときに出すきれいな石」を何かに使えないかと考えて薬草売りに薬草との交換を持ちかけてみる。その結果、それが流通し現代でもモンスターがお金を落とす習慣につながっている──という逆転の発想が読者からの反響を呼んだ。
作者の留々家さんはアイデアの着想について「『お約束』を見つけて、そこから発想するようにしています」と語る。また、4コマ漫画という形式を選んだ理由については「飽き性で完璧性だったから」と説明する。「ごく短い4コマ漫画においては、物語の辻褄を完璧に制御しうるので、自分に合っています」と完璧なストーリーを求める留々家さんにはぴったりの表現方法のようだ。「自分がおもしろいと思うアイデアを、いかに効率よく読み手に伝えることができるか。その最適解を目指すゲーム性が4コマ漫画の魅力であると思っています」と語る留々家さん。アイデアと構成力で勝負するその姿勢は、多くの読者の共感と驚きを呼んでいる。
取材協力：留々家(@ruru_ie)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。