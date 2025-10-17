

武蔵小金井にある「アカシアベーグル」で、深田夫婦に人気の秘密を聞いた（筆者撮影）

【画像】SNSでバズった『禁断のあんバターサンド』。あんこと厚く切られたバターがたまらない…！

ベーグルを焼くのも店舗経営も素人だった

「なんでこんなに売れるようになったのか、わかんないんですよねえ」

東京の武蔵小金井にある工房で、アカシアベーグルの店主、深田博司さんは首をかしげる。本当はわかっているけど……という雰囲気ではなく、リアルな困惑が伝わってきた。

ネット通販では、8個、10個、12個入りの3パータンで計200セット用意すると、最短1分で完売する人気ぶり。約2000個分の売り上げだ。

現在は通販のみの営業だが、以前はひと月に2回、店頭販売をしていた。その日には開店の2時間前からお客さんが並び始め、最大50人ほどの行列ができた。

2024年10月、ニュウマン新宿の催事に出展した時にも、催事のスタッフが「今まで見たことがない」と驚くほどの人が並んだ。



現在は通販のみの営業で、最速1分で完売する人気ぶりだ（筆者撮影）

これだけの人気の秘密が「わからない」のは、もしかすると比較対象がないからかもしれない。アカシアベーグルは2018年1月にオープンしたベーグル専門店で、深田さんと妻の絹子さん、ふたりで運営している。

驚くべきことにこのふたり、どこかで修業をするどころか、パン教室にすら通ったことがなく、ベーグルのレシピ本を参考に、自宅のキッチンでベーグル作りを習得した。

しかも、深田さんは長らくシステムエンジニアを務め、絹子さんも事務や販売などで働いた経験しかなかった。

ベーグルを焼くのも、お店を経営するのも素人。まったくの独学で始めたベーグル店は当初、「もうやめようか……」と落ち込むほどお客さんが来なかったという。

廃業危機のどん底から1分で2000個売れる人気店になった理由とは？ 店主すら不思議に感じているその「謎」に迫る。



アカシアベーグルの店主である深田博司さん（筆者撮影）

開業のきっかけは“食べ歩き”

専門店開業のきっかけは、食べ歩き。絹子さんがベーグル好きで、2018年に開業する前の数年間は、休日に都内近郊のベーグル専門店を巡っていた。「都内近郊の30軒ぐらいは行きましたね」と絹子さん。

一方の深田さんは、もともとベーグルは「そんなに好きじゃなかった」そう。でも、ふたりで専門店を巡るうちに、どういうベーグルが売れるのか、傾向がわかるようになった。

「ベーグルはアメリカとかヨーロッパから日本に来ました。現地のベーグルは真ん中に穴が開いていて硬めなのが特徴ですが、その頃、日本ではもちもちの食感で、具材がたくさん入った『和ベーグル』というのが出てきて、よく売れていました。こういうベーグルをお客さんは求めてるんだと感じましたね」



絹子さんはもともとベーグル好きだった（筆者撮影）

もうひとつ、大きな気づきがあった。

「ある人気店は、夫婦でやっていました。ほかにも駅から離れたところにある小さな工房で、ふたりぐらいでやっているお店が多かったんですよ」

このふたつの発見は、会社員として悩みを深めていた深田さんを大きく揺さぶった――。

職場の人間関係に疲れて

ここで深田さんの歩みを振り返ろう。石川県加賀市出身で、大学進学の際に上京。授業そっちのけで自転車部に熱中した結果、大学4年生の時に中退せざるを得なかった。

学生の頃から続けていたホテルの配膳のアルバイトを2、3年続けた後、派遣社員としてシステムエンジニアの仕事を得る。パソコンをいじるのが好きだったこともあり、未経験で始めた仕事にもすぐに馴染んだ。

「ちゃんと就職しなきゃ」と不安に感じつつ、その時の稼ぎで生活ができるから、「まあいいか」と後回しにしてきた深田さんが、気持ちを入れ替えたのは、29歳の時。

絹子さんと出会い、2006年に結婚。これを機に正社員を目指した深田さんは、故郷の加賀市に戻り、ショベルカーなど建機の組み立て工場を持つ会社で生産管理の仕事に就いた。

しかし、東京出身の絹子さんが加賀市での生活に馴染めなかったこともあり、ふたりで再び東京へ。カメラに使う光学製品を作る会社に転職し、システムエンジニアに戻る。

この時、深田さんは34歳。定年まで会社員として働くことになんの違和感も抱いていなかった。しかし、入社から7、8年経つ頃には、「早く辞めたい」と願うようになる。

「パワハラ気質の上司がいたりして、職場の人間関係に疲れてしまって。この仕事をずっと続けるのは無理だなと思うようになりました。でも、どこに転職したって人間関係の問題はありますよね。それで、なにか自分でできることを探すようになったんです」

この時期に絹子さんとベーグルを食べ歩いていた深田さんは、ふと閃いた。

「もちもちの和ベーグルを作れば、自分たちの生活費分ぐらいは売れるんじゃないか？ 僕らが見てきた専門店のように小規模にやれば、リスクも少ないのでは？」



ベーグルの生地を伸ばす深田さん（筆者撮影）

この思いつきをきっかけにビジネスとしてベーグルを見ると、想像以上に魅力的に映った。まず、初期投資が少ない。必要なのは、業務用オーブン、ニーダー（生地をこねる機械）とホイロ（発酵器）と業務用の冷蔵庫のみ。しかも、ホイロは電子レンジで代用できる。

たくさんの種類のパンを作らなければいけないパン屋と違い、ベーグルは生地に練り込む具材を変えるだけでいい。ベーグル特有の食感や味を保つために保存する際は冷凍するのが基本で、通販にも向いている。



ベーグルの調理過程（筆者撮影）



パン屋とは異なり、ベーグルは生地に練り込む具材を変えるだけでいい（筆者撮影）

「僕はなにごとも事前にしっかり検討するタイプなんですけど、ほかにもいろいろ自分にできることはないか探したうえで、一番やっていけそうだと思ったのがベーグルでした」

そもそも料理好きですらなく、ベーグルも「そんなに好きじゃなかった」はずの夫から「ベーグル店を開きたい」と聞いて、絹子さんは最初、「まったくの素人がお店なんてできるのかな……」と戸惑った。

しかし、石橋を何度も叩かなければ渡らないタイプの深田さんから「まずは会社員を続けながら、週末だけ営業する」と聞いて、「それなら、やってみたらいいんじゃないかな」と前向きに捉えた。

「父が自営業だったので、そんなに会社員だとか自営だとかっていうこだわりがなかったんです。それも影響しているかもしれませんね」（絹子さん）

自宅キッチンでベーグルを作るように

なにはともあれ、ベーグルを作ってみないと始まらない。深田さんは市販のオーブンレンジとベーグルのレシピ本を購入。それを見ながら、毎週末、自宅でベーグルを焼き始めた。ベーグル好きの絹子さんも、一緒にキッチンに立った。

最初の頃は、生地が丸まらない、丸まっても途中ではがれてしまうなどうまくいかず、試行錯誤が続いた。ベーグル店巡りを続けながら、どんな機械を使っているのか、どんな材料を使っているのか、観察した。

数カ月もするとそれなりにおいしく作れるようになり、友人、知人たちにも食べてもらうようにした。「おいしい」と言われると嬉しくなり、ベーグル作りに力が入った。



もっちりとした生地（筆者撮影）



焼く前に茹でる（筆者撮影）



きれいに並べてオーブンへ（筆者撮影）



ベーグルの焼き上がり（筆者撮影）

スーパーやコンビニで得たヒント

試作を繰り返していた時期から、具材に関しては絹子さんが発案した。

「スーパーやデパートに行くと、おいしそうなものの組み合わせに目がいくんですよね。コンビニでもいろんなお菓子を見ては、こういう組み合わせもあるんだ！と参考にしています。例えば、スーパーでかりんとうが入ったかりんとうまんじゅうを見て、ベーグルで再現してみたり。ベーグルって和の具材とも合うし、好きなように作れるところが魅力なんですよ。だから基本は自分が食べてみたいなと思う組み合わせにしています」（絹子さん）

もちろん、失敗することもある。「マンゴープリンベーグル」を作ろうとして缶詰のマンゴーを使ったところ、マンゴーの水分が生地から漏れて、商品化を見送ったそう。

こうして毎週末、実験するようにさまざまなベーグルを考案しているうちに、「低温長時間発酵」にたどり着いた。通常、ベーグルの発酵に要するのは数時間だが、低温長時間発酵では24時間ほど寝かせる。

この方法により、酵母によってゆっくりと小麦の糖分が分解されることで、生地がしっとりもちもちになるとされる。前日から生地を作り置きできるため、当日に生地を作るよりも時間に余裕ができるというメリットもある。

お店を開くには、味だけではなく作業効率も重要なポイントだ。納得できる味のベーグルをブレなく、計画通りに作ることができるようになり、深田さんが「そろそろお店を出そう」と動き始めるまでに、気づけば2年が経っていた。

パン屋に比べると圧倒的に安い開業資金

それにしても、この2年間、一度も修業しようと思わなかったのだろうか？

「修業しようかと考えたこともありました。でも、会社に行きながら修業するのも大変だし、退職してから修業するのも大変だし、その頃は人間関係にストレスを感じていたから、修業に行くのはなんだかちょっと怖いところもあったんですよね」

修業に行かなかったというより、修業に行けなかった深田さん。それでも開業しようというのだから、家族や知り合いに太鼓判を押されたのかと思ったら、それも違った。

「みんな、おいしいって言ってくれるんですけど、お店を出した方がいいよとか、そこまで言われたことはなかったですね。自分たちがおいしいと思えたというだけです。実家の家族には、開業することすら話しませんでした。2年ぐらい黙っていましたね（笑）」

思わず、「大胆ですね」と漏らすと、深田さんは苦笑した。

「僕はすごく慎重派なんですよ。でも、この時だけは本当に根拠のない自信みたいなものがあって。なんの経験もないのに、よくやったなぁと思いますね」

絹子さんは開業を決めた時、両親に報告した。その際、父親からは「素人にお店なんてできるわけがない」と言われ、なにも反論できなかったという。

「私も『確かに』と感じたので、やるから見ててよと啖呵も切れないし、じゃあやめるよとも言えず、黙って流すしかなかったですね」

最終的な決断のきっかけは、現在の店舗として使っている物件をネットで見つけたこと。武蔵小金井駅から徒歩10分強、路面に面したその物件は耳を疑うような破格の家賃で、深田夫婦の背中をグイッと押した。

開業にあたり、自宅で使っていたオーブンレンジのほかに新たに用意したのは業務用オーブンと業務用の冷蔵庫、ニーダーだ。通常、ホイロを使う発酵に関しては、オーブンレンジの発酵機能で代用した。内装にもお金をかけず、総額300万円程度で済んだ。ちなみに、パン屋を開業するには1000万円前後必要とされているから、ベーグルの初期投資の少なさがわかるだろう。

絹子さんと「店名には花の名前を」と話し合い、アカシアベーグルとつけた。アカシアという言葉が出てくるちあきなおみの歌の『星影の小径』からとった。

1993年にリリースされた歌で、ずいぶんと渋いチョイスながら、「店名を考えている時にたまたまその歌の歌詞が浮かんだから」だそうで、特にこの歌に思い入れはないと笑う。

お客さんが1日4人しか来なかった日

2018年1月7日、アカシアベーグル、開店。深田さんは当初の予定通り、会社員を続けながら日曜にだけオープンすることにした。もし、箸にも棒にも掛からなかったら、すぐに撤退するつもりだった。

初日、店頭に並べたベーグルは「3種のナッツとクリームチーズ」「ホワイトチョコレートとブルーベリーとアーモンド」など9種類、計50個。「ずいぶんたくさん作れるようになったな」と感慨深く感じていたという。

それがすべて売れて、存在が口コミで広がり、あっという間に人気店……という流れにはならなかった。会社員生活に限界を感じていた深田さんは、早く辞めたい一心で、営業日を段階的に増やしていった。

同年9月いっぱいでの退職を決め、有給休暇を消化しながら週4日営業に。そして11月からは週5日、お店を開いた。その頃、唯一にして最大の問題は、お客さんがまったく来なかったことだ。

「今思えば、お店のインスタで告知するだけで、チラシ配りとかなにもしていなかったから、人が来るわけないですよね。でも当時はそれがわかっていなくて、落ち込んでいました。雨の日なんて、11時から19時までお店を開けて、お客さんが4人しか来ない日もありましたね。多い日には30個ぐらい余ったベーグルを持ち帰って、自分たちで食べるしかなくて、それはつらかった」

ベーグル専業になった11月の売り上げは約57万円で、1個300円（当時）のベーグルがひと月で1900個弱売れた計算だ。家賃や材料費などを除くと、夫婦ふたりで食べていける金額ではない。12月も、年が明けてからも、お客さんが増える予兆すらなかった。

「ダメなら撤退」が頭によぎっていた深田さんは、ここで新たな手を打つ。

「ユーチューブで、インスタを使ったマーケティングについてずっと聞いていました。あと、1年間、専門家が毎月アドバイスをくれるというので、商工会の経営診断を受けたんですよ。売り上げ見てもらって、もっと単価を高くしたほうがいいとか、ABCテストをして売れる商品をもっと作ったほうがいいとか、値下げは絶対にするなとか、基礎から商売のやり方を教えてもらいました」

商売未経験で店を開いた深田さんにとって専門家のアドバイスはどれも納得いくもので、できる限り取り入れた。そこから一気に売り上げが上向いて……ということにもならない。

2019年夏のある日、深田さんと絹子さんは工房で言葉少なにうなだれていた。灼熱の太陽が照り付け、お店の前は誰も歩いていない。ここ数日、同じような状況が続いていた。

消費者は暑い時期にはサッパリしたもの、冷たいものを求めるようになり、パンが売れなくなる。それはさまざまな調査でも明らかになっており、ベーグルも同様だ。

頭ではわかっていても、自分が作ったベーグルが大量に余り、絶対に避けたいと思っていた廃棄をせざるを得なくなると、「自分たちの商品が悪いのかも」と考えてしまう。売り上げが絶不調だった夏、深田夫婦は話し合った。

「年越すまで同じような状況が続いたら、もうやめよう」

まだうだるような暑さが続き、客足もまだらだった9月、商工会の経営診断で専門家から「ミッションを決めたほうがいい」と助言を受けた。

ミッション？ 深田さんがベーグル店を始めたのは「ほかの仕事と比べて、一番やっていけそう」と感じたからで、当初、特に強い思い入れはなかった。しかし、売り上げの低迷が続くなか、どうにかしようともがいているうちに、その軽い考えは消えていた。

自分たちはなぜベーグルを焼くのか？ そうすることでなにを目指しているのか？

初めて夫婦で話し合った。廃業するかしないかの瀬戸際だったこともあり、その時間は次第に熱を帯びた。そうして出てきた言葉が、「ベーグルに楽しさを！人生にワクワクを！」。

「ベーグルを通じてみなさまの人生をワクワクさせたい」という思いから生まれた、アカシアベーグルのミッションだ。

目指すべきところが決まると、雲が晴れたような気持ちになった。そこで、吹っ切れた。

「僕らも、楽しくやろう！」

コロナ禍で売り上げが急伸



アカシアベーグルのミッションは「ベーグルに楽しさを！人生にワクワクを！」（筆者撮影）

秋が深まり、涼しくなってくると少しずつお客さんが増え始めた。とはいえ、それも「夏に比べれば」という程度で、売り上げは赤字。貯金を取り崩しての生活が続いていた。

そして、廃業するかどうかを決める運命の12月、異変が起きる。なにか特別なことが起きたわけでも、仕掛けたわけでもないのに、お客さんが増え始めたのだ。視点を変えれば、ユーチューブで学んだマーケティングや専門家からのアドバイスを地道に実践してきた積み重ねが芽を出したともいえる。

このタイミングでの撤退は惜しい。深田夫妻は、どういうこと？ と不思議に感じつつ、営業を続ける道を選んだ。1月も売り上げ好調で、迎えた2月。新型コロナウイルスのパンデミックが本格化し、出社や外食を避けて自宅で食事をする人たちが増え始めた頃、初めて店頭にお客さんが並んだ。それから、日常的に行列ができるようになった。

それは深田夫妻にとって急激な変化だったが、上昇気流を逃さなかった。それまでオマケ的な位置づけで緩やかに運用していたオンライン通販を、本格的に稼働させたのだ。

2020年3月、8個セット（1900円／税抜き）、12個セット（2900円／税抜き）、プレーン12個セット（1760円／税抜き）の3セットを用意し、インスタに初めてしっかりとオンライン通販の告知を出した。これがコロナ禍に「3密」を避けて自宅の食事を充実させようという人たちに刺さり、注文が急増する。

同じように、コロナ禍の「おうちごはん」でテイクアウトや通販の売り上げを伸ばしたお店は少なくないだろう。しかし、1、2年で失速してしまったところも多いはずだ。アカシアベーグルは、むしろ勢いを増した。キーワードは「僕らも、楽しくやろう！」。

『禁断のあんバターサンド』がバズる



個性豊かなベーグルでファンを増やす（筆者撮影）

「プレーンのベーグルであんことバターを挟んだ商品があったんです。ある日、店頭に買いに来てくれたお客さんから『塩バターベーグルで挟んでほしい』というリクエストがありました。それを作ってみた時に、インスタ上でお客さんから『禁断のってつけるのがいいんじゃないですか？』とコメントがあって、『禁断のあんバターサンド』とネーミングしたら、バズりました」（深田さん）



禁断のあんバターサンド（画像：アカシアベーグル提供）

「私は最初、塩バターベーグルにさらにあんことバターを挟むって、どうなのかって思ったんです。すごいカロリーになるし、大丈夫かなって。でも、この背徳感がいいんでしょうね（笑）。今では看板商品です」（絹子さん）

この「背徳感」とお客さんとのコミュニケーションが、さらなる飛躍のカギを握る。絹子さんはこの後、次々と斬新なベーグルを考え出した。

例えば、「禁断のベーグル・オ・ショコラ」は、塩バターベーグルにバターと板チョコを挟み込んでいる。カロリーや糖分を気にしていたら食べられないこのベーグルのレポートをしているあるインスタの投稿には、294個の「いいね！」がついていた。



種類が豊富だ（筆者撮影）

ほかにも、チョコレートのお菓子「ブラックサンダー」をふんだん使った黒いベーグル「アカシアブラック」や、マクドナルドの「マックフルーリー 超オレオ」にインスパイアされた、クッキーのオレオ4枚を使う「超！オレオ」など個性的な新作は、アカシアベーグルのファンを増やした。



アカシアブラック（画像：アカシアベーグル提供）



超！オレオ（画像：アカシアベーグル提供）

インスタを活用し、お客さんとの交流を深める

一方の深田さんは、インスタでお客さんとの交流を深める。絹子さんが発案した、付属のソースをベーグルにかけて食べる「かけベーグル」。そのソースとベーグルの組み合わせを変えてインスタで商品名を募集し、採用された人にはベーグルをプレゼントするというコンテストを展開すると、毎回、ユニークな名前が投稿されて、盛り上がった。

例えば、ココア生地にミルクチョコレート、フランボワーズ、クリームチーズ、バタークッキーを包み込み、フランボワーズとパウダーシュガーがトッピングされたベーグルに、付属のチョコレートソースをかける商品は、「恋するフランボワーズ」と命名された。

「他のお店にないような、ちょっと奇抜なぐらいのベーグルを目当てにするお客さんが多いですね。それをスマホで撮って、インスタに上げてくれるので、それを見たというお客さんだんだん増えていきました」



オレオを使用したベーグル（筆者撮影）

5年間続くオンライン通販の完売記録

これで、アカシアベーグルが廃業の危機から人気のベーグル店に駆け上がった理由がわかっただろう。まず、経営が危機的状況に陥った時、専門家の助言に従って「ベーグルに楽しさを！人生にワクワクを！」というミッションを定めた。

追い詰められていたふたりは、自分たちも楽しもうと舵を切った。そこでコロナ禍になり、思いがけず売り上げが伸びる。その波に飛び乗り、絹子さんはベーグル作りで、深田さんはインスタで遊び心を解放した。

それがベーグル好きを惹きつけ、オンライン通販で早い時には1分間に約2000個のベーグルが完売するという開業当初には考えられない売り上げを記録するようになったのだ。オンライン通販に関しては、2020年3月から今まで完売記録が続く。



2020年3月以降、オンライン通販の完売記録が続く（筆者撮影）

2025年春、絹子さんが体調を崩してしまったこともあり、今は深田さんがメインでベーグルを焼き、絹子さんはサポート役にまわる。ひとりでは焼ける数に限りがあるためオンライン通販に絞っているが、「お客さんと接していないと、忘れられてしまうのでは」という危機感もあり、月に一度でも店頭販売を再開しようと計画している。

「店頭販売している時は妻が接客をするんですけど、天然なところがあるせいか、けっこう人気者なんですよね。妻に会うために来てくれるお客さんもたくさんいて。 だから、またお店を開けたいなと思っています」

ニュウマン新宿の催事での行列を考えれば、店頭販売を待ち望んでいるファンも多いだろう。ベーグルにアイスクリームを挟む「アイスベーグル」や、冷凍すると品質が落ちてしまうため通販に出していないマスカルポーネを使うシリーズなど店頭でしか売れない商品を販売すれば、また長い行列ができるに違いない。

「うちの強みは商品力だと思うので、もっとオリジナリティーを出していきたいですね。うちにしかないもの作りたいです」と絹子さん。そのアイデアを実現し、売るための工夫を担う深田さん。ふたりがこれからどんなベーグルを生み出すのか、楽しみにしているファンは全国にいる。

（川内 イオ ： フリーライター）