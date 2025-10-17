元NGT48對馬優菜子が語る卒業後3年の今の心境「ファンの方が今の自分にとっても大きい存在」
【写真】元NGT48の對馬優菜子さんが昨年よりイベントを開催、川越紗彩さんの1st写真集のイベントにもゲスト参加する
NGT48を2022年9月27日に卒業してから3年が経ち、現在24歳の對馬(つしま)優菜子さん。NGT48を卒業してから3年、表舞台を離れていた期間を経て、昨年から不定期のファンミーティングを再開。今後はマイペースに「ファンと会う機会」を中心とした活動を行っていくとのこと。一般社会にて新たな生活を送っている心境の変化や、元メンバーとの交流、そして今後の展望についても話を聞いた。
■「私はファンの存在が忘れられなくて」
――NGT48を卒業してから３年経ちましたが、アイドルだったころの事を思い出すことはありますか。
NGT48のことは鮮明に覚えすぎてて、逆に3年も経ったんだみたいな気持ちの方が強いです。活動は4年半ぐらいなので、多分自分の中で思い出が濃過ぎてすごい長く感じるんだと思います。17歳で加入して21歳まで活動してました。17歳なので子供でしたけど、今になって思うと卒業した21歳もまだ子供だったなあって思います。
特殊な環境にいたなあって思います。アイドルを卒業してからすごく恵まれてたなぁって。自分たちに専用の劇場があるということとかも、全部ありがたかったなって思います。新潟という温かい場所でアイドルができたことも自分にとってすごく大きかったし、今も勝手に第2の故郷のように思っています。
――卒業してから心境の変化はありましたか？
月曜日から金曜日まで学校に行ったり仕事をしたりして、土日2日だけお休みという生活をファンの方の多くがされていると思うんですけど、自分がそういう生活をしてみて、この貴重なお休みの2日間をファンの方は自分に時間を費やしてくれていたんだと思うと本当にありがたかったんだなってすごく感じますね。心境の変化というか、当時もすごく感謝してましたけど、その時の気持ちじゃ、きっと足りないくらい、もっともっと感謝しなきゃいけなかったなって、本当にありがたかったんだなって、今改めて思って感謝の気持ちが大きくなりました。
――卒業してから一度芸能界を引退されていますが、ファンの前に立とうと思ったきかっけがあったんですか。
卒業してから2年経った昨年からファンミーティングを始めました。卒業後の2年間はSNSも一切やってなかったので、2年ぶりに表に立ったんです。自分を俯瞰で見る時間みたいなのが欲しくて、一度自立したいと思って表に出ることから一回離れてみようかなと卒業したんですけど、ファンの方が自分にとってすごい大きい存在だったなって、卒業してからの日々ですごく寂しく感じて。
グループにいたときは、モバイルメールっていうのがあって、日常のことをファンの人に本当にたわいもないことを報告して、それにファンの人が1個1個返信してくれて、そういうやり取りですごく充実していて。
配信でもそういったやり取りがあったり、もちろん公演や握手会も全部なんですけど、そういうコミュニケーションが自分にとってすごい大事だったし、その中で、ファンの方との絆がすごく深かったなって思って、それが一切遮断されたときにすごく寂しくて。
皆さんはもう新しい推しを見つけて、次のステップに行ってるけど、私はファンの存在が忘れられなくて。自分にとっては、代わりがない存在だったので、自分から卒業して離れたんだけどすごく寂しくて。そう思っていた頃にファンミーティングのお話を頂いて、やってみようかなって踏み切りました。
――実際、ファンミーティングをやってみてどうでしたか？
最初は不安の方がすごい大きくて。アイドルという肩書もないし、2年間も姿を消してたし、自分に興味を持って、それこそ時間を割いて会いに来てくれる方が果たしているかなみたいに思ってました。結果、チケットも完売して、２年ぶりにファンの方に対面で会えて今でも私のことを好きでいてくださっていたことがすごくうれしかったです。それを機にSNSもやり始めました。
――今後もファンのみなさんと会えるようなイベントは続けていこうと思っているわけですね。
今のところは、需要がある限りファンの方に会えるイベントは続けていきたいなと思っています。
――今回のようにメディアにインタビューを受けるのも久しぶりですか。
はい。卒業してから初めてで、めちゃめちゃ久しぶりです。だから何を喋ったらいいだろうみたいな感じです。写真もメディアの方に撮影していただくこともなくて本当に緊張しました。SNSでもあんまり言葉を長く載せてないので、ファンの方や今でも好きでいてくれてる方にインタビューを見てもらえたらうれしいなって思います。
■「卒業後、新潟にイベントみたいな形で行くのは初めてです」
――2025年10月18日(土)に開催される川越紗彩さんの1st写真集のお渡し会にゲストとして出演されますが、卒業後初めて、新潟にお仕事として戻りますね。
やっぱり新潟に行けるっていうのがすごく大きくて。イベントみたいな形で行くのは初めてです。さあやのファンの方の顔もいっぱい知っているので、見知った顔がいっぱいいるかなっていう期待でいっぱいです。11月1日(土)の池袋(HMVエソラ池袋)でのさあやの1st写真集お渡し会にも参加します！
――川越紗彩さんをはじめ、元メンバーとの交流はいっぱいありますよね。
よく会うのは、さあやのイベントに一緒に参加するゆめ(曽我部優芽)、あおちゃん(古舘葵)ですね。あと、先輩なんですけど、日下部愛菜ちゃんとすごく仲がいいです。
――川越紗彩さんの1st写真集「なんとかなるなる」を発売前に見たわけですけど、感想はいかがでしたか。
もう素晴らしかったです。本当に大興奮です。今も興奮冷めやまぬって感じです。さあやがもっと好きになりました(笑)。グループにいたときのグラビアを見てましたけど、写真集として一冊のかたちになったものを見てみると違う魅力がいっぱいだと思います。先行カットで露出がかなり話題になってましたが、写真集は先行カットよりもはるかにボリュームがありますね。
先行カットもオフショットもいっぱい出してくれてて、こんなに大盤振る舞いでいいのって思って、SNSをチェックしてるんですけど、写真集はまだまだ出てない衣装やポーズもいっぱいあって、今まで以上のボリュームのものを提供していただけて。私、最初の青の水着の3ページで、あっもう元取ったわみたいなくらいで。あっ、こんなセクシーなさあやも見られるし、ヘルシーもあるし、いつものちょっとはっちゃけたというか、おちゃらけたさあやも、もちろんキュートも見られてみたいな感じで、全部見せてくれる！と思って全部のページをじっくり見ました(笑)。
――川越紗彩さんの写真集は売れると思いますか。
もちろん！爆売れです！先行カットやオフショットを見て、こんだけもういい写真見れてれば、本編を買わずとも、もう得してるなって思ってるかもしれないですけど。これは買わないと大損です。オフショットで満足している場合ではないというか、もう焦った方がいいです。まだ予約してない方とかは、絶対に見てほしいですね。
さあやは一見すると、すごい美人さんで、やっぱりお顔が強いから、みんな顔の綺麗さでクールに見てしまうけど、天然さんなところもすごいあるし、なんかギャップが多くて。写真集でもそのギャップを感じるというか、きれいなショットがあったかと思えば、あっ、こういう顔をしてくれるんだみたいな顔とか、あと、エッセイが直筆で書いてあるんですけど、こんな可愛い文字書くんだみたいなキャップもあるし、「うさーや」(川越さんが描くうさぎのキャラ)とかのイラストも、なんかギャップだなあって、すごいさあやらしいなぁって。
――2025年も10月で、あともうちょっとで今年も終わりますが、今年やり残したことはありますか？
私、海外に行ったことがなくて。さあやの1st写真集のバリの写真を見ていいなって思ったし、24歳で海外未経験って、あんまり周りにいないかなって思って、年内に英語の勉強を始めて来年に海外に行けたらいいなって思ってます。さあやとも韓国に行きたいです！
――最後に對馬さんを応援してくれるファンに向けてひと言お願いします。
今も私のことを好きでいてくれてありがとうございます。私もみなさんに元気にやってるよ〜って姿をゆるゆるとお見せしていきたいと思っているので、ゆなこちゃんが会いたがってるなら会いに行ってやるかぐらいの、こっちも元気だよというのを伝えてやるかみたいな気持ちで会いに来てくれたり、SNSを通してでも教えてくれたらうれしいのでお待ちしてます。
撮影･取材･文＝野木原晃一
