【B1第4節 見どころ】“幻のGAME3”がB1の舞台で再燃…好調の滋賀はホーム5連勝なるか

A千葉は黒川、富山はケルがキーマンか【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第4節の最注目カードは、昇格組のアルティーリ千葉と富山グラウジーズによる2連戦だ。両者は「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2024-25」で1勝1敗の戦いを繰り広げた。しかし、運命のGAME3が不可抗力により中止となり、両クラブが年間優勝という形でシーズンが終了。決着がつかなかったあの日の戦いが、B1の舞台で再燃する。





前節のA千葉は、アウェーで三遠ネオフェニックスに79-98と差をつけられた。21個のターンオーバーから30失点を喫したため、連敗阻止にはシュートで終わる攻撃を披露し続けなければならない。前節の富山は、ホームで69-82で敗戦。名古屋ダイヤモンドドルフィンズに第1クォーターから32得点を献上し、第4クォーターでは9得点に抑え込まれた。計50リバウンドを記録したものの、オフェンスでは3Pシュート成功率が12.0パーセント（3/25本）と振るわなかった。今節の舞台は、昨シーズンの最終決戦と同じ千葉ポートアリーナ。A千葉は黒川虎徹と木田貴明に注目したい。黒川はB2FINALSの2試合で富山相手に合計44得点14アシストをマーク。現在の木田は57.1パーセントと高い3Pシュート成功率を誇るため、2人の活躍に期待が高まる。富山のキーマンには、トレイ・ケルを指名したい。193センチのシューティングガードは、現在リーグトップの平均22.4得点。富山の新戦力がA千葉にも襲いかかるか。

ピンクに染まるCNAアリーナ☆あきた【(C)B.LEAGUE】

秋田ノーザンハピネッツは、第4節にして今シーズンのホーム開幕を迎える。待ち焦がれたクレイジーピンクとともに琉球ゴールデンキングスを連破できるか。現在は平均84.0失点と本来の強みを発揮できておらず、リバウンドでも平均33.8本と苦しむ。勝利するためには琉球よりもアグレッシブな姿勢を貫き、激しいディフェンスと球際の強さを発揮できるかが問われる。ハードワークが持ち味の髙比良寛治が勝利の立役者になれるか期待だ。



三河は直前の敗戦から立て直せるか【(C)B.LEAGUE】

ウィングアリーナ刈谷ではシーホース三河と宇都宮ブレックスが激突。対戦成績は「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25」を含め、宇都宮が2020-21シーズンから11連勝中。三河にとっては超えなければいけない難敵だ。前節の長崎ヴェルカ戦では25点差で敗戦。修正すべきは29本にとどまったリバウンド。ダバンテ・ガードナー、ジェイク・レイマンを中心にリバウンドで互角の戦いを繰り広げて勝機を見出したい。



滋賀ダイハツアリーナでは滋賀レイクスと大阪エヴェッサによる”関西ダービー”が開催される。ホームの滋賀は3連勝で好調をキープ。大阪には昨シーズン4連敗を喫したが、勢いのままに白星をつかみたい。チームは外国籍選手の活躍が目立つ中、在籍2年目の游艾竽が平均9.2得点7.8アシストでオフェンスを操る。今節も先発ガードとしてオフェンスのリズムを生みだし連勝更新を狙う。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1第4節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。チャールズ・ジャクソン（京都）とアレックス・カーク（琉球）が過去8人達成中の通算3000リバウンドに迫るほか、竹内公輔（宇都宮）は通算6人目となる500試合出場にリーチ。複数選手の達成が期待される3Pシュートについては、安藤誓哉（横浜BC）が富樫勇樹（千葉J）に続く通算1000回の大台まであと1本としている。



■B1第4節試合日程

・仙台89ERS vs 三遠ネオフェニックス（＠ゼビオアリーナ仙台）

GAME1：10月18日（土）14時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・千葉ジェッツ vs 群馬クレインサンダーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

GAME1：10月18日（土）14時05分～ GAME2：10月19日（日）19時05分～

・滋賀レイクス vs 大阪エヴェッサ（＠滋賀ダイハツアリーナ）

GAME1：10月18日（土）14時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 佐賀バルーナーズ（＠広島サンプラザホール）

GAME1：10月18日（土）14時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・越谷アルファーズ vs 京都ハンナリーズ（＠越谷市立総合体育館）

GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）15時05分～

・アルティーリ千葉 vs 富山グラウジーズ（＠千葉ポートアリーナ）

GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）15時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）

GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）15時05分～

・シーホース三河 vs 宇都宮ブレックス（＠ウィングアリーナ刈谷）

GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）15時05分～

・島根スサノオマジック vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠カミアリーナ）

GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 琉球ゴールデンキングス（＠CNAアリーナ☆あきた）

GAME1：10月18日（土）16時25分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・レバンガ北海道 vs ファイティングイーグルス名古屋（＠北海きたえーる）

GAME1：10月18日（土）16時35分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・アルバルク東京 vs 茨城ロボッツ（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

GAME1：10月18日（土）18時05分～ GAME2：10月19日（日）18時05分～

・サンロッカーズ渋谷 vs 長崎ヴェルカ（＠青山学院記念館）

GAME1：10月18日（土）19時05分～ GAME2：10月19日（日）16時05分～

