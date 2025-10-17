ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>が大幅反落している。１６日の取引終了後、９月３０日に発表した海外募集による２４０万株の新株発行に関して、発行価格を７５５円に決定したと発表。前日終値８１９円から７．８％もディスカウントされたことが売り材料視されている。



払込期日は１０月２０日で、調達資金１６億９２００万円は「ＥＬＥＭＥＮＴＳ ＣＬＯＵＤ」の事業拡大に必要な人件費などの運転資金及びデータセンターなどの設備資金や、「ＬＩＱＵＩＤシリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費、ソフトウェア関連費用などの運転資金にあてられる。



出所：MINKABU PRESS