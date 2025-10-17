イトーヨーカドー＆ヨーク、クリスマスケーキ予約スタート！加藤幸樹シェフ監修の最高級マスクメロンケーキも
今年も楽しい季節がやってきた。全国のイトーヨーカドー、ヨークなど198店舗およびイトーヨーカドーネット通販では、2025年10月1日からクリスマスケーキの予約受付を開始している。
【写真】加藤幸樹シェフ監修の最高級マスクメロンケーキ
2025年のクリスマスは平日だが、「忙しい毎日の中でも、特別なひとときを過ごしてほしい」との想いから、今年も多彩なケーキが勢ぞろいしている。
■豪華で特別なひとときを彩るケーキ
最高級の素材を惜しみなく使用した、豪華ケーキは思い出に華を添えてくれるはず。
■加藤幸樹シェフ監修 まるごと 静岡県産最高級マスクメロンケーキ
静岡県産高級マスクメロンを贅沢に使用した、価格2万1600円の最高級ケーキ。芳醇な香りととろけるような果肉、上品な甘さが特長の希少な静岡県産高級マスクメロンを贅沢に使用。メロン風味の生クリーム、いちご、特製スポンジを層状に重ね、見た目と味わいを両立した逸品。
■定番人気とモンブランタルト
イトーヨーカドーオリジナルで人気No.1(2024年予約クリスマスケーキ全店販売金額実績より)の「ガトーフレーズ」も登場する。ふんわりスポンジとホイップクリームにいちごの甘酸っぱさが広がる王道ケーキで、4号から6号までサイズが取りそろえられている。
オリジナルスイーツブランド「エニタイムドルチェ」からは、イタリア栗のクリームと栗の甘露煮を贅沢にトッピングした「栗づくしのクリスマスモンブランタルト」(3218円)が登場。渋皮付きの栗甘露煮やイタリア産マロンクリームを重ねた華やかな一品だ。
ブランフレーズ 4号(2570円)は、ホイップクリームとカスタードクリームの絶妙な味が特徴だ。いちごジャムがアクセントとなり、シンプルながら奥行きのある味わいを楽しめる。
ショコラドーム 4号(2570円)は、ココアスポンジでキャラメルを合わせたカスタードクリームとチョコホイップクリームをサンドし、たっぷりのチョコクリームで仕上げたケーキだ。お手頃な価格ながら、しっかりとした満足感を味わえる。
■子どもたちが喜ぶ！人気コラボレーションケーキ
子どもたちが喜ぶ顔が楽しみな、かわいいケーキは味もしっかりおいしい。
■ちろぴの わちゃハピクリスマスパーティーケーキ 4号
昨年完売した大ヒット商品がリニューアルして再登場。いちごソースと角切りいちご、ホイップクリームをサンドしたスポンジに、2色のホイップといちごをトッピングし、描き下ろしイラストのピックを飾っている。「ちろぴの」オリジナルケーキ皿(プラスチック製)付きで、6156円だ。
■パンどろぼう まずいクリスマスケーキ 4号
人気絵本『パンどろぼう』とのコラボケーキ。カスタード＆生クリームと、いちごクリームを使ったショートケーキだ。“まずい”というかわいいピック付きだが、実際はおいしいケーキである。『パンどろぼう』オリジナル巾着袋付きで、価格は6156円。
■niko and ...ショコラベリークリスマスケーキ 4号
アパレルブランド『niko and ...』とのコラボレーションケーキ。『niko and ... COFFEE』で人気のショコラベリースムージーをおいしいケーキにしている。ローストピスタチオやいちご、生チョコチャンクなどの食感が楽しめるのもポイントだ。オリジナルデザインの保冷バッグ付きで、価格は5378円。
■健康志向に応えるグルテンフリーケーキ
健康意識の高まりに応え、米粉などを使用したグルテンフリーのケーキも用意されている。
■小嶋栞監修 フランボワーズとフィグのガトーショコラ 3号
2022年MISS JAPANグランプリ受賞の小嶋栞さん監修。グルテンフリーブラウニーと米粉ココアスポンジを使用した上品なケーキだ(3456円)。
■山口佳南監修 きな粉ショートケーキハリウッドソイプロビューティ使用 3号
2022年ミス・ワールド日本代表・山口佳南さん監修。きな粉米粉スポンジに、きな粉プロテインクリームを使用したケーキだ(3456円)。
■概要
予約期間 ：10月1日〜12月15日(月)
お渡し・お届け期間 ： 12月20日(土)〜12月25日(木) ※商品により異なる
承り場所 ：イトーヨーカドー、ヨークフースーズ、ヨークマート、ヨークプライス、コンフォートマーケットの198店舗、およびイトーヨーカドーネット通販
特典 ： 最大400ポイントがたまる「ボーナスポイント」を用意
イトーヨーカドー・ヨークのクリスマスケーキは、高級志向から、定番、コラボ、健康志向までさまざまなニーズに対応したラインナップとなっている。数量限定商品もあるからぜひチェックし、お得なボーナスポイントも活用して、素敵なクリスマスを迎えてほしい。
※商品により、お渡し・お届け期間が異なる。
※一部店舗・インターネットでは取り扱いのない商品がある。
※写真と実際の商品は異なる場合がある。
※数量が限られている商品もある。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
