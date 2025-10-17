ライカカメラジャパン株式会社は、吉田カバン「PORTER」ブランドとコラボレーションしたカメラバッグを100点限定で10月18日（土）に発売する。販売はライカストア、ライカオンラインストア、PORTER flagship store、吉田カバンオフィシャルオンラインストアで行う。

ライカ初の量産型35mm判フィルムカメラ「ライカI」の誕生100周年と、吉田カバンの創業90周年を記念した特別モデル。 「最高のカメラバッグ」を目指し、構想から約4年をかけて開発したという。

バックパックにカメラケースとポーチが付属する商品形態。ブラックワントーンの外装と、ライカのロゴカラーであるレッドを採用した内装を組み合わせ、ライカロゴを刺繍であしらっている。

バックパックのメイン気室に収納するカメラケースには、カメラ1台とレンズ2本が収納できる。内装にはカメラに傷がつかないように起毛素材を採用した。側面にも開口部を設けている。

バックパックの背面には、13インチノートPCが収納できるクッション材入りのポケットを装備。このほか、マチのあるファスナーポケットなども備えている。

ポーチは、バックパックのストラップやDカンに取り付けることを想定。前面のポケットには、小物などが収納できる。

バックパックとポーチの底面には、雨や汚れに強いスコッチガード加工を施したレザーを採用した。

さらに、シリアルナンバーが記載された「ライカI」100周年記念タグと吉田カバン90周年限定タグを備えている。100周年記念タグは、1926年のシュミット商店の広告をモチーフとしたデザインで、紙素材を思わせる風合いのタイベック素材を使用している。

外形寸法：330×200×510mm（バックパック）、230×145×240mm（カメラケース）、80×25×130mm（ポーチ） 重量：1,628g（バックパック） 価格：22万円