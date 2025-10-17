SteelSeries エントリーモデルのキーボードとマウスパッドに新色 別売りのデバイスとも色を合わせられる

ゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は10月17日から、エントリーモデルのキーボード「Apex 3 TKL」とマウスパッド「QcK」の新色を全国の家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場で順次発売する。



●マウスとヘッドセットも！色を合わせてオシャレなゲーム環境に



今回、「Apex 3 TKL」にはAquaとLavenderの2色、「QcK」にはAqua、Lavender、Whiteの3色が追加となる。すでに発売しているワイヤレスマウス「Rival 3 Wireless Gen 2」とワイヤレスヘッドセット「Arctis Nova 3P Wireless」のカラーバリエーションに合わせる形での新色登場となっている。そのため、ゲーミングデバイスのカラーを統一することも可能だ。



Apex 3 TKLは、英字配列のみの展開で、価格は9880円。IP32の防水防塵性を備えており、万が一の場合も故障を防げる設計となっている。



マウスパッドQcKは2サイズ展開で、Mサイズが1780円、Lサイズが2380円となっている。Mサイズは縦320×横270mm、Lサイズは縦400×横450mm。