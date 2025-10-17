ソニーEマウント用

映像嵐株式会社は10月17日（金）、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 14/4.0 AIR」を発売した。希望小売価格は3万9,000円。ソニーE、ニコンZマウント用をラインアップする。

35mm判フルサイズのイメージセンサーに対応する超広角AF単焦点レンズ。Eマウント用が約170g、Zマウント用が約185gと、軽量かつコンパクトな設計を採用した。

ニコンZマウント用

レンズ構成は9群12枚。EDレンズ4枚と高屈折率レンズ2枚を採用し、歪曲や色収差を抑制。画面全域でクリアな描写が得られるという。また逆光下でのフレアやゴーストを抑制するというマルチコーティングを施している。

AF駆動はSTM。対応カメラとの組み合わせで瞳・顔検出も可能。

最短撮影距離は0.13m。最大撮影倍率は0.23倍。

対応マウント：ソニーE、ニコンZ 対応フォーマット：35mmフルサイズ フォーカスモード：AF/MF 焦点距離：14mm レンズ構成：9群12枚 絞り範囲：F4.0-F16 絞り羽根枚数：7枚 最短撮影距離：0.13m 最大撮影倍率：0.23倍 フィルター径：58mm 外形寸法：Φ65×56.4mm（ソニーE）、Φ68×58.4mm（ニコンZ） 重量（約）：170g（ソニーE）、185g（ニコンZ）

サンプル画像（映像嵐株式会社提供）