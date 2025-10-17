「『自分が王様』。でも…」森保監督は歴史的なブラジル撃破直後、円陣で何を伝えたのか「もっと相手が分析して厳しくなってくるよ」
日本サッカー協会が10月16日、公式YouTubeチャンネルで、ブラジル戦に臨んだ日本代表に密着した『Team Cam』の最新回を公開。歴史的勝利の直後、森保一監督が選手たちに伝えた言葉が明らかになった。
森保ジャパンは10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦。前半で２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、３−２で見事に逆転勝利を収めた。
過去11敗２分（５得点35失点）と大の苦手にしていたサッカー王国を初撃破。歓喜に沸くなか、森保監督はピッチ上で組んだ円陣で、熱く、力強く次のように語った。
「みんながこうやってライバル心を持ちながらも、チームのために、仲間のためにやれるのが、みんなのすごいところだと思う。これからも『自分が１番』『自分が王様』そのプライドは絶対必要。でも本当にさっきも言った、チームのために、仲間のために、日本のために、みんなで一丸となって戦っていくことをこれからもやっていこう」
先月のアメリカ遠征は１分１敗で終わったなか、今月初戦のパラグアイ戦でも勝ち切れず、２−２でドロー。３戦未勝利と苦戦を強いられていたが、このブラジル戦で批判ともども一気に吹き飛ばした。
手応えを感じる指揮官はこう続けた。
「いつも常に我々が戦い続けることが良い結果に繋がっていくと思う。たとえ現実的に良くないことが起こったとしても、必ず取り返せるというところに繋がっていくことを、この２試合でもみんなが証明してくれた。ワールドカップに向けて、こうやって勝つともっと相手が分析して厳しくなってくるよ。個々はもっともっとレベルアップしていくことを忘れずにやっていこう。諦めず、最後まで戦い抜く日本（という意識を）常に持ち続けて、高みを目ざして、これからもみんなで頑張っていこう」
年内締め括りとなる来月の２連戦では、豊田スタジアムでガーナ、国立競技場でボリビアと相まみえる。「ブラジルを破った日本」として見られ、マークはより厳しくなるなかでも勢いを持続させ、来夏の北中米ワールドカップに向けて勝利を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
森保ジャパンは10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦。前半で２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、３−２で見事に逆転勝利を収めた。
「みんながこうやってライバル心を持ちながらも、チームのために、仲間のためにやれるのが、みんなのすごいところだと思う。これからも『自分が１番』『自分が王様』そのプライドは絶対必要。でも本当にさっきも言った、チームのために、仲間のために、日本のために、みんなで一丸となって戦っていくことをこれからもやっていこう」
先月のアメリカ遠征は１分１敗で終わったなか、今月初戦のパラグアイ戦でも勝ち切れず、２−２でドロー。３戦未勝利と苦戦を強いられていたが、このブラジル戦で批判ともども一気に吹き飛ばした。
手応えを感じる指揮官はこう続けた。
「いつも常に我々が戦い続けることが良い結果に繋がっていくと思う。たとえ現実的に良くないことが起こったとしても、必ず取り返せるというところに繋がっていくことを、この２試合でもみんなが証明してくれた。ワールドカップに向けて、こうやって勝つともっと相手が分析して厳しくなってくるよ。個々はもっともっとレベルアップしていくことを忘れずにやっていこう。諦めず、最後まで戦い抜く日本（という意識を）常に持ち続けて、高みを目ざして、これからもみんなで頑張っていこう」
年内締め括りとなる来月の２連戦では、豊田スタジアムでガーナ、国立競技場でボリビアと相まみえる。「ブラジルを破った日本」として見られ、マークはより厳しくなるなかでも勢いを持続させ、来夏の北中米ワールドカップに向けて勝利を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」