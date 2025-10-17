スマホの裏から外付けカメラがコンニチハ。

最近は自律的に動けるロボットがいくつも開発され、搭載AIが自ら学習・成長をする時代。でも、まだ日常にある技術ではありません。それらをもっと身近にするには？

誰もが持つスマートフォンに組み込むと、新たな化学反応が起こるようです。

収納式のアクションカメラ搭載？

中国のHonor（オナー）が考えたのは、『スター・ウォーズ』のR2-D2のようなパーソナルアシスタントになるスマホ。「HONOR ROBOT PHONE」は背面から起き上がるカメラがあらゆる瞬間を捉えたり、もっと似合う服を提案するなど、頭脳と動きでコミュニケーションを行ないます。

ジンバル付きで自ら動く

ガラス戸をスライドしたら、外付けカメラが「コンニチハ」みたいな感じですね。これまでにない、ガジェット感がハンパないスマホになっています。

カメラはいろんな方向を向けるようジンバルと一体化され、辺りをキョロキョロ見回したり、スマホを寝かせた状態でも作動します。まだコンセプトですが、顔認証などで人間の動きを追えるのでしょうね。スマホにはスピーカーがあるはずなので、動画のようにひとり言をお喋りするのも可能です。

Image: HONOR/YouTube

拡張カメラが初期装備

スマホを望遠レンズやジンバルやストロボなどで拡張するのは普通ですが、最初からこうしたカラクリが隠されているのは革新的。2019年に出たフリップカメラ搭載｢ZenFone 6｣をさらに発展させ、アームが生えたロボット掃除機に近付けた印象です。

感情表現ができるカメラ

カメラが動くだけなのに、ピクサー映画のライト「ルクソーJr.」みたいに感情表現ができるってのが面白いですよね。 ただ、いつの間にかプライバシーまで撮影されるのは、自分にも他人にとっても勘弁です。「スマートグラスで女子大学生を盗撮した人が逮捕される」みたいなことになりかねませんからね。

「HONOR ROBOT PHONE」は、来年3月にバルセロナで開催のモバイル展示会「MWC 2026」でお目見えする予定です。

Source: YouTube, HONOR via YANKO DESIGN, INTERESTING ENGINEERING