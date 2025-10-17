11時の日経平均は391円安の4万7885円、ＳＢＧが141.42円押し下げ 11時の日経平均は391円安の4万7885円、ＳＢＧが141.42円押し下げ

17日11時現在の日経平均株価は前日比391.83円（-0.81％）安の4万7885.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は388、値下がりは1160、変わらずは63と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は141.42円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が68.69円、日東電 <6988>が17.85円、中外薬 <4519>が17.17円、ファナック <6954>が14.14円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を12.93円押し上げている。次いでイオン <8267>が7.58円、ＨＯＹＡ <7741>が6.06円、ダイキン <6367>が4.21円、任天堂 <7974>が3.37円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は食料で、以下、精密機器、水産・農林、小売と続く。値下がり上位には保険、銀行、証券・商品が並んでいる。



※11時0分3秒時点



