¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¾Ð´é¤Ç¿Ê¤à¤«¤é¨¡¨¡Toi Toi Toi°ì¾ò¥«¥ª¥ê ¡È¾®»Ø¤ÎËâË¡¡É¤Ë¹þ¤á¤¿²ÎÀ¼¤ÈÁÛ¤¤
¡¡¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡ÖToi Toi Toi¡Ê¡á¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ë¡×¤òÌ¾Á°¤Ë·Ç¤²¤ë6¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× Toi Toi Toi¡£¤½¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ì¾ò¥«¥ª¥ê¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò22Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ÇÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë1Ëç¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ØÀè¤Ë¤Þ¤Ç½É¤ë¡È¾®»Ø¤ÎËâË¡¡É¤È¤Ï¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¢ö»ä¤Ï¾Ð´é¤Ç¿Ê¤à¤«¤é--
¡¡É½Âê¶Ê¡ÖToi Toi Toi¡×½ªÈ×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢°ì¾ò¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ë¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ëÆ£¤äÁÓ¼º¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿Æü¡¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢³Ð¸ç¤ÎÉ½¾ð¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò²Î¤¦½Ö´Ö¡¢¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¡È¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡É¤Î¿¶¤ê¤Ë¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î·è°Õ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ì¤·¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï¾Ð´é¤Ç¿Ê¤à¤ó¤À¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ä¤Ï¤½¤¦²ò¼á¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÁáÀîÇîÎ´»á¤È¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¢CUTIE¡¡STREET¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÉÒÏÓºî¶Ê²È¤«¤é¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤À¼¤À¤Í¡£¤â¤Ã¤È²Î³ä¤ê¤òÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁ´Éô¤¬¸«¤É¤³¤í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ÊÃæ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥Ñ¡¼¥È¡£Æ¸ÏÃ¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¤ÈËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¿¿´é¤Ç¥é¥ó¥×¤Î·Á¤òÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÂÎ¤Î°ìÉô¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤ÆÆ°¤«¤¹¥À¥ó¥¹¡Ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎTikTok¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«ºÙ¤¤¾®»Ø¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿µ§¤ê¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±Û¤¨¤ÆÃ¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢°ì¾ò¤Ïº£Æü¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤êÂ³¤±¤ë¡£