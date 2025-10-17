ブラマヨ小杉、白米抜きの糖質制限ダイエット中に相方・吉田から衝撃の一言「ただでさえ髪抜けてるのに」
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が17日、都内で行われた味の素『「白米損失による幸福度調査」発表会』に参加した。
【動画】ブラマヨ小杉 限界を超えた！“糖質制限ダイエット”で失ったもの！
小杉は、グルメ番組にも出演しているが、過去に白米を過度に控える“完全なる糖質制限”をしたこともあり、専門家による指摘を受けた経験もある。過去の糖質制限について小杉は「白米を抜いて、自分の中で頑張っていたんですけど…。相方（吉田敬）に『ただでさえ髪抜けてるのに、白米なんて抜いてどないすんねん』と言われたりして…。気持ちが下がりました」とボヤいていた。
続けて「吉田はカレーや丼をおいしそうに食べるんですよ。僕は白米を抜いて、カレーも野菜を刻んで白米に見立てたようなものと食べて…。途中から吉田のことを見なくなりました」とぶっちゃけ。行き過ぎた糖質制限で醤油やポン酢なども使わなかったそう。しかも、サクッとリバウンド。「食事が、ただのなんでもない時間になりました。頑張る自分に疲れ始めました」と嘆きが止まらなかった。
長期的に白米を食べられないと「幸せではない」という人が約8割という調査結果が発表された。小杉は「8割でしょ？残りの2割は強がっている可能性がある」と指摘していた。この日は糖の吸収が穏やかなご飯が炊ける炊飯器専用調味料『白米どうぞ』を使った、ご飯を実食。「いつも通りの白米。全然変わりませんやん！なのに糖質ケアされているんですか！うますぎてヒーハー！」と決めせりふでアピールしていた。
味の素は、3月21日に販売開始した糖の吸収が穏やかなご飯が炊ける炊飯器専用調味料『白米どうぞ』の販売数が前年に比べて2倍以上に伸長し、需要が拡大していることを受け、改めて糖質ケアを行っている人にとっての「白米を食べること」の価値への理解を深めることを目的に『白米損失による幸福度調査』を実施。糖質ケア当事者1200人を対象に実施し、長期的に白米が食べられなくなると75.9％が「幸せではない」と回答し、白米を使った場合は80.5％が「幸せではない」と回答した結果が発表された。
【動画】ブラマヨ小杉 限界を超えた！“糖質制限ダイエット”で失ったもの！
小杉は、グルメ番組にも出演しているが、過去に白米を過度に控える“完全なる糖質制限”をしたこともあり、専門家による指摘を受けた経験もある。過去の糖質制限について小杉は「白米を抜いて、自分の中で頑張っていたんですけど…。相方（吉田敬）に『ただでさえ髪抜けてるのに、白米なんて抜いてどないすんねん』と言われたりして…。気持ちが下がりました」とボヤいていた。
長期的に白米を食べられないと「幸せではない」という人が約8割という調査結果が発表された。小杉は「8割でしょ？残りの2割は強がっている可能性がある」と指摘していた。この日は糖の吸収が穏やかなご飯が炊ける炊飯器専用調味料『白米どうぞ』を使った、ご飯を実食。「いつも通りの白米。全然変わりませんやん！なのに糖質ケアされているんですか！うますぎてヒーハー！」と決めせりふでアピールしていた。
味の素は、3月21日に販売開始した糖の吸収が穏やかなご飯が炊ける炊飯器専用調味料『白米どうぞ』の販売数が前年に比べて2倍以上に伸長し、需要が拡大していることを受け、改めて糖質ケアを行っている人にとっての「白米を食べること」の価値への理解を深めることを目的に『白米損失による幸福度調査』を実施。糖質ケア当事者1200人を対象に実施し、長期的に白米が食べられなくなると75.9％が「幸せではない」と回答し、白米を使った場合は80.5％が「幸せではない」と回答した結果が発表された。