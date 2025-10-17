¡Ú£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡Ûàµ´¤Î¥¢¥·¥¶¥ïá¤ÎÄï»Ò¡¦È¾ÅÄ¿å¾½¡ÖÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Èº¬À¤Ç¡×
¡¡£±£²£·¡¢£±£²£¸´ü¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡×¡£º£·î¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Ê£±£²£¸´ü¤ÎÅ¬Àµ£±°Ì¤Ç¡¢»Õ¾¢¡¦°²ÂôÂçÊå¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤ÄÃíÌÜ¥ì¡¼¥µ¡¼È¾ÅÄ¿å¾½¡Ê£²£¸¡á°ñ¾ë¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡Ãæ³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿±ßÈ×Åê¤²¤Ç¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âç³Ø¤äÂç³Ø±¡¤Ç¤â¥¤¥ó¥«¥ì¤äÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖµÏ¿¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¾¯¤·¤º¤Ä¸Â³¦¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ø¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¾®ºä¾æ¡Ê£±£²£±´ü¡Ë¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç³Ø±¡¤ÎÆ±´ü¤¬³á¸¶ÍªÌ¤¤Á¤ã¤ó¡ÊÅìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò¥ª¥à¥Ë¥¢¥à¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ºä¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤Ç°²ÂôÂçÊå¡Ê£¹£°´ü¡¢¾®ºä¤Î»Õ¾¢¡Ë¤µ¤ó¤ò»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Å¬Àµ¤ÇÍÜÀ®½ê¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈóËÞ¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¡£º£Ç¯¡¢Ìµ»ö¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÀîºê¤Ç¤Ï²Ì´º¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤¬ÎÏ¿Ô¤¤Æ£µÃå¡£¥ì¡¼¥¹¥«¥Ã¥È¤Î±Æ¶Á¤Ç£±Áö¤Ç¶¯À©µ¢¶¿¤È¤Ê¤ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¤¤¤Ê¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£²¾ì½êÌÜ¤ÎÃÏ¸µ¡¦¼è¼ê¤Ç¤Ï½éÆü¤Ë½é¾¡Íø¤ò¥²¥Ã¥È¤·½éÍ¥½Ð¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¡×±ü°æíì¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Æ²¡¹¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¸«»ö½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¥ÎØ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤ÆàÀè¹Ô¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Àá¤Ã¤ÆÍý²ò¤·»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É±ü°æ¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ£²Ãå¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£´Ó¤¯»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À½éÍ¥¾¡¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¶»¤ò¼Ú¤ê¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÌµÍß¤ÇÎ×¤á¤¿¡Ë¡£¤¢¤ì¤¬¤Þ¤°¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢°ìÃÊ¤Èµ¤¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£·¾ì½ê¡ÊÃ±È¯¶¥Áö½ü¤¯¡Ë¤ÇÍ¥¾¡£±²ó¡¢½àÍ¥¾¡£±²ó¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢£³¾ì½ê¤Ç·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤Ê°õ¾Ý¤â»Ä¤¹¡£¡ÖÀè¹Ô¤ÇÌ¥¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï°ìÈÖ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¼Ö·ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·è¾¡¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬º£¸å£Çµ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¸³«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ú¤½Ð¤·¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢ËöµÓ¤â·Ð¸³ÃÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¥ì¥Ð¡¼¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¤·²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï¶¥ÎØ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í³Ð¤¨¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤¤ÉñÂæ¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ëÈ¾ÅÄ¤ÎÁ°ÅÓ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£
£Ñ¡õ£Á
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í
¡¡È¾ÅÄ¡¡ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â»Õ¾¢¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Èº¬À¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡½¡½¤Ê¤¼±ßÈ×Åê¤²¤ò»Ï¤á¤¿
¡¡È¾ÅÄ¡¡Ãæ³Ø¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤äÉýÄ·¤Ó¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ßÈ×Åê¤²¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡ÖÅê¤Æ¤¶¥µ»¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Ì¾Á°¡Ê¿å¾½¡Ë¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¡¡È¾ÅÄ¡¡¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤·µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë½é¤á¤ÆÆ±¤¸Ì¾Á°¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥¢´¶¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¹¥¤¤Ê²á¤´¤·Êý¤Ï
¡¡È¾ÅÄ¡¡´Ñ·à¤ä²»³Ú´Õ¾Þ¡¢¤¢¤ÈÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³ä¤ÈÊ¸²½·Ï¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡ù¤Ï¤ó¤À¡¦¤ß¤º¤¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£±£°·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô½Ð¿È¡££±£¶£·¡¦£µ¥»¥ó¥Á¡¢£·£²¡¦£¶¥¥í¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¡£»Õ¾¢¤Ï°²ÂôÂçÊå¡Ê£¹£°´ü¡Ë¡£